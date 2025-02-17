Зеленский: Украина не примет результаты переговоров России и США

Он отметил, что Украину об этих переговорах не информировали, и подчеркнул, что считает любые переговоры по Украине без ее участия бесплодными.

"Мы не можем признать ни одно дело, ни одно соглашение о нас без нас. Мы такие соглашения не признаем", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что Россия и США имеют право на такие переговоры, если у них есть двусторонние вопросы для обсуждения.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался в прошлом, но теперь его начали обсуждать публично.

Зеленский также заявил, что его официальный визит в Саудовскую Аравию, который планируется на вторник, 18 февраля, никак не связан с тем, что будет происходить там между представителями США и России.

Как сообщалось, Москва и Вашингтон подтвердили в понедельник, что делегации обеих стран во вторник встретятся в Эр-Рияде.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!