Украина не будет участвовать в переговорах между представителями России и США в Саудовской Аравии и не признает никаких договоренностей по Украине, достигнутых без участия Киева, заявил журналистам в понедельник, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский: Украина не примет результаты переговоров России и США
Он отметил, что Украину об этих переговорах не информировали, и подчеркнул, что считает любые переговоры по Украине без ее участия бесплодными.
"Мы не можем признать ни одно дело, ни одно соглашение о нас без нас. Мы такие соглашения не признаем", - заявил Зеленский.
Президент добавил, что Россия и США имеют право на такие переговоры, если у них есть двусторонние вопросы для обсуждения.
Он отметил, что этот вопрос обсуждался в прошлом, но теперь его начали обсуждать публично.
Зеленский также заявил, что его официальный визит в Саудовскую Аравию, который планируется на вторник, 18 февраля, никак не связан с тем, что будет происходить там между представителями США и России.
Как сообщалось, Москва и Вашингтон подтвердили в понедельник, что делегации обеих стран во вторник встретятся в Эр-Рияде.
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