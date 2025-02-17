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Эксперт: Москва в переговорах с США "положит на стол" вопрос о переделе Европы

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соучредитель Организации устойчивости Северных стран (Nordic Resilience Organisation, CIREN), бывший государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс
соучредитель Организации устойчивости Северных стран (Nordic Resilience Organisation, CIREN), бывший государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс Фото: Evija Trifanova/LETA

Администрация нового президента США Дональда Трампа, как ожидается, будет взаимодействовать с Европой различными способами, поддерживая европейские партии правого толка, которые идеологически близки к взглядам нынешнего американского лидера, заявил в Facebook соучредитель Организации устойчивости Северных стран (Nordic Resilience Organisation, CIREN), бывший государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.

По итогам выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции Гарисонс сделал вывод, что начинает вырисовываться более четкая картина политики новой администрации в отношении Европы, НАТО, Украины и России.

По мнению бывшего госсекретаря Минобороны, существует вероятность того, что США могут начать на практике поддерживать европейские правые партии, в том числе с помощью мощных ресурсов социальных сетей. Существует также вероятность ухудшения отношений с США при нынешней администрации.

"Если сложить вместе хвалебные слова Трампа в адрес Путина и речь Вэнса в Мюнхене, мне кажется, что новая администрация США, вероятно, купилась на российский нарратив о России как о Третьем Риме и цитадели истинно консервативных ценностей", - говорит Гарисонс. - "Возможно, эта вера лежит в основе того, что в коммуникациях администрации США Европа для нее является большей проблемой, чем Россия".

По мнению Гарисонса, Москва в ходе возможных переговоров с США "положит на стол вопрос о переделе Европы и вернется к ультиматуму НАТО 2021 года".

"В любом случае, речь вице-президента США Вэнса в Мюнхене, на мой взгляд, внесла больше ясности в развитие событий и политику США, так что нам в Европе предстоит решить, будем ли мы вооружаться, будем ли конфликтовать с США и злить Россию", - рассуждает бывший высокопоставленный чиновник.

Как ранее сообщалось, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене 14 февраля, Вэнс призвал Европу открыть возможности для ультраправых партий. В речи, которую позже похвалил президент США Дональд Трамп, Вэнс раскритиковал Германию и Европейский союз (ЕС) в связи с вопросами иммиграции, свободы слова и в других областях.

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