Эксперт: Москва в переговорах с США "положит на стол" вопрос о переделе Европы

По итогам выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции Гарисонс сделал вывод, что начинает вырисовываться более четкая картина политики новой администрации в отношении Европы, НАТО, Украины и России.

По мнению бывшего госсекретаря Минобороны, существует вероятность того, что США могут начать на практике поддерживать европейские правые партии, в том числе с помощью мощных ресурсов социальных сетей. Существует также вероятность ухудшения отношений с США при нынешней администрации.

"Если сложить вместе хвалебные слова Трампа в адрес Путина и речь Вэнса в Мюнхене, мне кажется, что новая администрация США, вероятно, купилась на российский нарратив о России как о Третьем Риме и цитадели истинно консервативных ценностей", - говорит Гарисонс. - "Возможно, эта вера лежит в основе того, что в коммуникациях администрации США Европа для нее является большей проблемой, чем Россия".

По мнению Гарисонса, Москва в ходе возможных переговоров с США "положит на стол вопрос о переделе Европы и вернется к ультиматуму НАТО 2021 года".

"В любом случае, речь вице-президента США Вэнса в Мюнхене, на мой взгляд, внесла больше ясности в развитие событий и политику США, так что нам в Европе предстоит решить, будем ли мы вооружаться, будем ли конфликтовать с США и злить Россию", - рассуждает бывший высокопоставленный чиновник.

Как ранее сообщалось, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене 14 февраля, Вэнс призвал Европу открыть возможности для ультраправых партий. В речи, которую позже похвалил президент США Дональд Трамп, Вэнс раскритиковал Германию и Европейский союз (ЕС) в связи с вопросами иммиграции, свободы слова и в других областях.

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