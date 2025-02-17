Бывший председатель Резекненской думы Александр Барташевич обжаловал решение Административного районного суда, который отклонил его иск о признании неправомерным его отстранения от должности.
Барташевич обжаловал решение суда об отстранении его от должности мэра Резекне
Дело будет рассматриваться в Административном окружном суде, но дата слушаний пока не известна.
Как ранее сообщалось, Барташевич обжаловал распоряжение министра умного управления и регионального развития от 2 ноября 2023 года, попросив суд оценить, обоснованно ли установлена его ответственность за коллективные решения думы, которые принимаются в ходе выражения депутатами политической воли. Отстранение Барташевич расценил как часть крупной политической кампании, направленной против него лично и Резекненского самоуправления.
Он также оспорил выводы министра о том, что Резекненская дума и ее председатель нарушили правовые нормы, не запланировав необходимые в бюджете самоуправления на 2023 год расходы, без финансового покрытия реализовав проекты самоуправления, не предоставив министерству информацию.
Суд признал обоснованным сделанный в приказе вывод о том, что при принятии и исполнении бюджета Резекненского самоуправления на 2023 год были нарушены нормы закона о бюджетах самоуправлений и закона об управлении бюджетами и финансами.
Суд признал компетенции министра на проверку решений думы самоуправления в бюджетной сфере.
В конкретном случае нарушение закона было констатировано в связи с тем, что на утверждение в думу был выдвинут и утвержден бюджет самоуправления на 2023 год, в котором не были предусмотрены средства на оплату труда и расходы на отопление на полный бюджетный год. Суд отметил, что правовыми нормами предусмотрена ответственность председателя думы как руководителя учреждения за законность работы самоуправления.
Суд также признал, что было обоснованно констатировано нарушение правовых норм в момент, когда заявитель единолично без участия думы самоуправления и финансового управления в сентябре 2022 года подписал договор с SIA Arčers о продолжении строительных работ и взял на себя обязательства по реализации проекта "Создание Резекненского рекреационного центра для развития туризма".
При этом суд признал ряд нарушений, указанных в приказе министра, бездоказательными. Суд указал, что Европейская хартия местного самоуправления не признает компетенцию надзирающего учреждения на проверку целесообразности решений самоуправления: хартией определено, что контроль целесообразности допустим исключительно в рамках делегированных государством задач.
По мнению суда, границы этого контроля не были соблюдены, когда министр в приказе отметила, что самоуправление не имело права начинать реализацию проекта реновации дошкольного учреждения Rotaļa.
Министр умной администрации и регионального развития Инга Берзиня выразила удовлетворение решением суда. Это важное для министерства, коалиции и правительства решение, которое показывает, что министерство действовало правомерно и законно, заявила Берзиня, акцентируя внимание на том, что мэр должен соблюдать законы.
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