Барташевич обжаловал решение суда об отстранении его от должности мэра Резекне

Дело будет рассматриваться в Административном окружном суде, но дата слушаний пока не известна.

Как ранее сообщалось, Барташевич обжаловал распоряжение министра умного управления и регионального развития от 2 ноября 2023 года, попросив суд оценить, обоснованно ли установлена его ответственность за коллективные решения думы, которые принимаются в ходе выражения депутатами политической воли. Отстранение Барташевич расценил как часть крупной политической кампании, направленной против него лично и Резекненского самоуправления.

Он также оспорил выводы министра о том, что Резекненская дума и ее председатель нарушили правовые нормы, не запланировав необходимые в бюджете самоуправления на 2023 год расходы, без финансового покрытия реализовав проекты самоуправления, не предоставив министерству информацию.

Суд признал обоснованным сделанный в приказе вывод о том, что при принятии и исполнении бюджета Резекненского самоуправления на 2023 год были нарушены нормы закона о бюджетах самоуправлений и закона об управлении бюджетами и финансами.

Суд признал компетенции министра на проверку решений думы самоуправления в бюджетной сфере.