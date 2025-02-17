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СМИ: Вашингтон хочет привлечь Китай и Бразилию к урегулированию в Украине

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Украинские солдаты
Украинские солдаты Фото: EPA/Scanpix

США считают, что в состав миротворческого контингента в Украине должны входить не только европейские войска, но и военные из третьих стран, таких как Китай и Бразилия, сообщает еженедельник The Economist.

По данным издания, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил европейским официальным лицам, что миротворческий контингент, состоящий только из европейцев, будет менее эффективным средством сдерживания России от новых атак.

The Economist не уточняет, кому именно американское руководство сделало такое предложение.

Издание отмечает, что Москва выступает против любого размещения иностранных войск в Украине, поэтому президенту США Дональду Трампу придется убедить в этом российского диктатора Владимира Путина.

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