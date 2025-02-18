Встреча Трампа с Путиным: почему президент США предложил, чтобы она прошла в Саудовской Аравии?

В декабре 2024 года восемь стран-членов ОПЕК+, включающего Саудовскую Аравию и Россию, решили отложить повышение нефтедобычи еще на три месяца из-за более низкого, чем ожидалось, спроса на нефть, а также наращивания производства со стороны стран, не входящих в союз.

Абдулла Баабуд отмечает, что Саудовская Аравия и Россия имеют общие интересы как крупнейшие нефтедобывающие страны. Эксперт считает, что на саммите Трампа и Путина речь пойдет не только о завершении войны в Украине, но и о мировых ценах на нефть и экономическом сотрудничестве.

США являются крупнейшим производителем нефти в мире, за которым следуют Саудовская Аравия и Россия Фото: Getty Images

"Трамп может попытаться обеспечить выгодные цены на сырую нефть для американских энергетических компаний, особенно учитывая его прошлые призывы к снижению цен", - добавляет он.

Как напоминает Баабуд, для Трампа приоритетом остается развитие угольной, нефтяной и газовой отраслей, а не "зеленая энергетика", что согласуется с ролью Саудовской Аравии как одного из крупнейших экспортеров нефти.

Стратегические интересы

Первый официальный визит Трампа в качестве президента в 2017 году состоялся в Саудовскую Аравию, что повысило дипломатический статус королевства на мировой арене.

Трамп уже намекнул, что первой зарубежной страной, куда он отправится на своем втором президентском сроке, снова может стать Саудовская Аравия, причем он озвучил определенную цену за это.