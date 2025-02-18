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ВИДЕО Самолет перевернулся при посадке в Торонто: 18 пострадавших

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Обновлено 18 февраля 2025, 12:26
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Самолет Delta Air Lines перевернулся во время аварийной посадки в аэропорту Торонто
Самолет Delta Air Lines перевернулся во время аварийной посадки в аэропорту Торонто Фото: Arlyn McAdorey/REUTERS

В понедельник, 17 февраля, в международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона самолет перевернулся на крышу во время аварийной посадки. По уточненным данным от канадских СМИ, ранения получили 18 человек, среди них есть как легкие, так и более серьезные случаи.

В аварию попал рейс авиакомпании Delta Air Lines, следовавший в Торонто из Миннеаполиса (США).

По данным вещательной компании CBC, восемь человек получили ранения, один из них - серьезные. По другим сведениям, три человека находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, на борту находились 80 человек, пишет портал "Медуза" со ссылкой на местные СМИ.

В аэропорту сообщили, что все пассажиры и члены экипажа идентифицированы.

Это уже четвертое крупное авиационное ЧП в Северной Америке за последний месяц. Ранее самые тяжелые последствия имело столкновение пассажирского самолета и военного вертолета возле взлетно-посадочной полосы в Вашингтоне, где погибли десятки людей.

На этот раз авария в Торонто обошлась без смертей, и специалисты продолжают работу, чтобы установить точную причину крушения.

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