В понедельник, 17 февраля, в международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона самолет перевернулся на крышу во время аварийной посадки. По уточненным данным от канадских СМИ, ранения получили 18 человек, среди них есть как легкие, так и более серьезные случаи.
ВИДЕО ⟩ Самолет перевернулся при посадке в Торонто: 18 пострадавших
В аварию попал рейс авиакомпании Delta Air Lines, следовавший в Торонто из Миннеаполиса (США).
По данным вещательной компании CBC, восемь человек получили ранения, один из них - серьезные. По другим сведениям, три человека находятся в критическом состоянии.
По предварительным данным, на борту находились 80 человек, пишет портал "Медуза" со ссылкой на местные СМИ.
В аэропорту сообщили, что все пассажиры и члены экипажа идентифицированы.
Additional CCTV Footage from Toronto Pearson International Airport has been released, showing yesterday’s crash-landing of a Delta Air Lines CRJ-900LR operated by Endeavor Air, which amazingly resulted in only 15 Injuries. pic.twitter.com/PsaJGk4BVf— OSINTdefender (@sentdefender) February 18, 2025
Wow. New footage from inside the latest Delta crash in Toronto.— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) February 17, 2025
We need a strong FAA, better inspections, and to STOP firing airline support staff!!!!!! pic.twitter.com/VIXvLHu5NA
Это уже четвертое крупное авиационное ЧП в Северной Америке за последний месяц. Ранее самые тяжелые последствия имело столкновение пассажирского самолета и военного вертолета возле взлетно-посадочной полосы в Вашингтоне, где погибли десятки людей.
На этот раз авария в Торонто обошлась без смертей, и специалисты продолжают работу, чтобы установить точную причину крушения.
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