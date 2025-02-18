Семейные врачи не спешат нанимать оплаченного государством третьего помощника

Программа стартовала в июне 2023 года. Она позволяет семейным врачам привлечь дополнительного сотрудника, который может работать даже без медицинского образования.

Однако воспользоваться этой возможностью могут только практики, у которых зарегистрировано:

не менее 1800 пациентов в Риге и других крупных городах,

не менее 1500 пациентов в сельской местности.

Но, как отметила Козловска, даже среди тех, кто соответствует критериям, не все решились подключить третьего помощника.

Депутат также подчеркнула, что сейчас семейные врачи перегружены из-за всплеска инфекционных заболеваний.

Около трети пациентов приходят с симптомами острых вирусных инфекций. Напомним, что в стране официально объявлена эпидемия гриппа.

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, уровень заболеваемости остается высоким.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!