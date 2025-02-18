Возможностью нанять третьего помощника, зарплату которому полностью покрывает государство, воспользовались всего 222 семейные врачебные практики. Хотя изначально планировалось, что эта мера будет внедрена минимум в половине из более чем 1000 практик. Об этом в интервью передаче Rīta panorāma Латвийского телевидения рассказала глава Ассоциации семейных врачей сельских регионов Латвии, депутат Сейма Лига Козловска (СЗК).
Семейные врачи не спешат нанимать оплаченного государством третьего помощника
Программа стартовала в июне 2023 года. Она позволяет семейным врачам привлечь дополнительного сотрудника, который может работать даже без медицинского образования.
Однако воспользоваться этой возможностью могут только практики, у которых зарегистрировано:
- не менее 1800 пациентов в Риге и других крупных городах,
- не менее 1500 пациентов в сельской местности.
Но, как отметила Козловска, даже среди тех, кто соответствует критериям, не все решились подключить третьего помощника.
Депутат также подчеркнула, что сейчас семейные врачи перегружены из-за всплеска инфекционных заболеваний.
Около трети пациентов приходят с симптомами острых вирусных инфекций. Напомним, что в стране официально объявлена эпидемия гриппа.
Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, уровень заболеваемости остается высоким.
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