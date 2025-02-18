Сербия откроет свое первое и единственное посольство в странах Балтии - оно разместится в Риге. Об этом во вторник сообщила председатель Сейма Латвии Дайга Миериня (СЗК) после встречи с главой Национальной скупщины Сербии Аной Брнабич в здании латвийского парламента.
ФОТО ⟩ Сербия откроет в Риге единственное посольство в странах Балтии
Миериня выразила удовлетворение этим шагом, отметив, что это укрепит экономические связи между Латвией и Сербией.
Кроме того, она подчеркнула, что Латвия готова поделиться своим опытом в проведении реформ, которые помогут Сербии приблизиться к членству в Европейском союзе (ЕС).
"Мы высоко ценим тот факт, что сербское правительство утвердило европейскую интеграцию в качестве своей стратегической цели. Но ее достижение зависит от прогресса реформ и нормализации отношений с Косово", - отметила глава латвийского парламента.
Во время встречи Миериня подчеркнула необходимость продолжения поддержки Украины.
"Не должно быть никаких тайных договоренностей за спиной Украины. Процесс должен быть прозрачным и честным, иначе невозможно достичь долгосрочного мира", - заявила она.
Она также призвала Сербию присоединиться к политике сдерживания России.
В свою очередь Ана Брнабич подтвердила, что основной стратегической целью Сербии является вступление в ЕС. Она отметила, что страна стремится завершить все необходимые реформы к 2026 году. При этом сербский политик признала, что в прошлом между Сербией и странами Балтии не было активного диалога.
"Мы пережили много недопонимания, не хватало общения, из-за чего, возможно, не получили достаточной поддержки на пути к ЕС", - пояснила Брнабич.
По ее словам, теперь Сербия хочет активно работать над улучшением отношений со странами Балтии.
Она также выразила надежду, что открытие посольства в Латвии поможет укрепить экономическое сотрудничество между странами, которое сейчас находится на умеренном уровне.
Во время своего визита в Латвию Ана Брнабич встретится с президентом страны Эдгаром Ринкевичем. Также запланированы переговоры с представителями Латвийского института международных отношений и общественной организации Riga Tech Girls.
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