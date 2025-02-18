ФОТО Сербия откроет в Риге единственное посольство в странах Балтии

Миериня выразила удовлетворение этим шагом, отметив, что это укрепит экономические связи между Латвией и Сербией.

Кроме того, она подчеркнула, что Латвия готова поделиться своим опытом в проведении реформ, которые помогут Сербии приблизиться к членству в Европейском союзе (ЕС).

"Мы высоко ценим тот факт, что сербское правительство утвердило европейскую интеграцию в качестве своей стратегической цели. Но ее достижение зависит от прогресса реформ и нормализации отношений с Косово", - отметила глава латвийского парламента.

Во время встречи Миериня подчеркнула необходимость продолжения поддержки Украины.

"Не должно быть никаких тайных договоренностей за спиной Украины. Процесс должен быть прозрачным и честным, иначе невозможно достичь долгосрочного мира", - заявила она.

Она также призвала Сербию присоединиться к политике сдерживания России.