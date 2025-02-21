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ФОТО Новая Лиепайская тюрьма не похожа ни на что, прежде виденное в Латвии

Перевод: rus.tvnet.lv
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Когда подъезжаешь к улице Алсунгас, 29, в Лиепае, глазам открывается впечатляющая картина - окруженная шестиметровым забором новая Лиепайская тюрьма выглядит как декорация к триллеру и совсем не напоминает ничего, что прежде видели в Латвии. Уже со следующего года этот адрес придется запомнить многим, кто вступит в конфликт с законом: здесь будут отбывать наказание и осужденные за незначительные преступления на срок до одного года, и, возможно, приговоренные к пожизненному заключению. Новый Лиепайский тюремный комплекс - проект государственного масштаба в сфере юстиции и один из крупнейших объектов государственного заказа в строительстве. В настоящий момент все здания тюремного комплекса полностью возведены и в них ведутся внутренние работы. Масштаб действительно внушительный: общая площадь всех строений составляет 37 000 м².

Новая тюрьма в Лиепае станет самой современной в Балтии. Ее возводили, ориентируясь на мировой опыт тюремного строительства и в особенности  Таллиннской тюрьмы. В Эстонии со времени восстановления независимости были закрыты все тюрьмы старого типа, вместо них возвели три новые. Для сравнения: в Латвии сейчас девять исправительных учреждений, в шести из которых зданиям уже более ста лет.

"Мы учимся на чужом опыте - и на хорошем, и на плохом. В Эстонии построены три крупные тюрьмы, каждая из них имеет большую вместимость, и каждая следующая у эстонцев заметно лучше предыдущей. Поэтому и наша тюрьма, в которой мы позаимствовали много идей у наших соседей, окажется лучше, чем таллиннская, которая является третьей, самой новой тюрьмой в Эстонии. Если углубиться в детали...

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