ФОТО Новая Лиепайская тюрьма не похожа ни на что, прежде виденное в Латвии

Когда подъезжаешь к улице Алсунгас, 29, в Лиепае, глазам открывается впечатляющая картина - окруженная шестиметровым забором новая Лиепайская тюрьма выглядит как декорация к триллеру и совсем не напоминает ничего, что прежде видели в Латвии. Уже со следующего года этот адрес придется запомнить многим, кто вступит в конфликт с законом: здесь будут отбывать наказание и осужденные за незначительные преступления на срок до одного года, и, возможно, приговоренные к пожизненному заключению. Новый Лиепайский тюремный комплекс - проект государственного масштаба в сфере юстиции и один из крупнейших объектов государственного заказа в строительстве. В настоящий момент все здания тюремного комплекса полностью возведены и в них ведутся внутренние работы. Масштаб действительно внушительный: общая площадь всех строений составляет 37 000 м².