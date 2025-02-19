Эксперт: США могут потребовать от России уступок по многим вопросам

По словам члена правления LATO, на пресс-конференции после встречи представителей США и России госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что любое снятие санкций и дальнейшая поддержка Украины со стороны США будут зависеть от сотрудничества сторон. Исследователь отметил, что США будут искать компромиссы и предпринимать активные дипломатические шаги для прекращения войны, а только после достижения приемлемого и устойчивого мира американские компании смогут вернуться на российский рынок и углубить сотрудничество.

Шрадерс отметил, что за этой встречей последуют дальнейшие шаги - американцы встретятся с украинцами и европейцами, будут организованы встречи в Украине и крупнейших европейских странах, чтобы понять, какие условия будут приемлемыми для всех сторон и приведут к миру между Россией и Украиной.

Он подчеркнул, что США ясно дали понять - все стороны должны пойти на уступки, а отмена санкций и других применяемых к России механизмов будет зависеть от исхода войны.

По мнению эксперта, для России эта встреча и прекращение международной изоляции являются выгодой, но будущие решения и внешняя политика США могут потребовать уступок от Москвы по многим вопросам.

Шрадерс также сослался на информацию из публичного пространства о том, что стороны удовлетворены переговорами и договорились о создании механизма мирных переговоров и его работе.