Будущие решения и внешняя политика США могут потребовать уступок от России по многим вопросам, такое мнение агентству LETA выразил член правления Латвийской трансатлантической организации (LATO), исследователь Латвийского института внешней политики (LĀI) Сандис Шрадерс.
Эксперт: США могут потребовать от России уступок по многим вопросам
Как сообщается, во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии состоялись переговоры между представителями США и России, продолжавшиеся более четырех часов. После встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что уверен в желании Москвы участвовать в "серьезном процессе" по прекращению войны.
Стороны также договорились о восстановлении взаимных дипломатических представительств и создании рабочих групп высокого уровня.
Сандис Шрадерс оценил, что первая встреча между представителями США и России была посвящена восстановлению дипломатических отношений, что является лишь первым шагом к полноценным переговорам о прекращении войны в Украине.
Однако после одного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, а также одной встречи высокого уровня в Саудовской Аравии не следует делать поспешные выводы об отношениях США и России.
Исследователь пояснил, что целью встречи представителей США и России было восстановление дипломатических отношений, которые фактически не существовали более трех лет. Он подчеркнул, что в момент, когда отношения между США и Россией достигли самого низкого уровня, представители сели за стол переговоров, чтобы попытаться решить вызовы и найти диалог по войне, развязанной Россией против Украины, которая из этого переговорного процесса не исключается.
По словам члена правления LATO, на пресс-конференции после встречи представителей США и России госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что любое снятие санкций и дальнейшая поддержка Украины со стороны США будут зависеть от сотрудничества сторон. Исследователь отметил, что США будут искать компромиссы и предпринимать активные дипломатические шаги для прекращения войны, а только после достижения приемлемого и устойчивого мира американские компании смогут вернуться на российский рынок и углубить сотрудничество.
Шрадерс отметил, что за этой встречей последуют дальнейшие шаги - американцы встретятся с украинцами и европейцами, будут организованы встречи в Украине и крупнейших европейских странах, чтобы понять, какие условия будут приемлемыми для всех сторон и приведут к миру между Россией и Украиной.
Он подчеркнул, что США ясно дали понять - все стороны должны пойти на уступки, а отмена санкций и других применяемых к России механизмов будет зависеть от исхода войны.
По мнению эксперта, для России эта встреча и прекращение международной изоляции являются выгодой, но будущие решения и внешняя политика США могут потребовать уступок от Москвы по многим вопросам.
Шрадерс также сослался на информацию из публичного пространства о том, что стороны удовлетворены переговорами и договорились о создании механизма мирных переговоров и его работе.
"Представители США заявили, что в мирных переговорах будут участвовать как Украина, так и Европа, однако США начали диалог с Россией, потому что Трамп обещал это во время предвыборной кампании. Обещание выполнено. Также американцы отметили, что именно администрация США является единственной, которая способна начать такого рода переговоры для поиска решения", - добавил исследователь.
Он также подчеркнул, что мирные переговоры находятся только в самом начале, поэтому пока не обсуждались конкретные вопросы, такие как репарации Украине или восстановление страны, однако было отмечено, что в центре переговоров будут территориальные вопросы и гарантии безопасности для Украины.
Шрадерс заявил, что, несмотря на дипломатическую активность США, Европа не должна просто наблюдать и ждать указаний из Вашингтона. По его мнению, европейцы должны укреплять свои военные возможности, чтобы США и Россия не остались наедине в новом "перезапуске" отношений.
Исследователь подчеркнул, что администрация бывшего президента США Барака Обамы стремилась восстановить и укрепить сотрудничество с Россией после оккупации грузинских территорий в 2008 году, в то время как Европа продолжала полагаться на американские гарантии безопасности и практически ничего не предпринимала в военной сфере.
"Европейские страны не должны допустить нового перезапуска отношений между США и Россией, если они сами не готовы предоставить Украине достаточную военную поддержку и гарантии безопасности Киеву при согласии на мирный план, который будет гарантирован как США, так и Европой. Перезапуск отношений без сдерживания России военными средствами также в будущем приведет к новым войнам", - заключил член правления LATO.
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