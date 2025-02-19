За последние годы все чаще сообщается о случаях помех GPS-сигнала для самолетов в регионе Балтийского моря. В декабре прошлого года был зафиксирован рекорд - за один месяц зарегистрировано больше случаев нарушения сигнала GPS, чем за весь предыдущий год. TVNET+ связалась с Агентством гражданской авиации, чтобы узнать наиболее актуальную информацию для граждан, в частности - могут ли пассажиры ощущать какие-либо изменения в полете, если GPS-сигнал подвергается помехам?