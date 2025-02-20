В последние пару лет всякий раз, когда я слышу в новостях упоминание об Огре, в голове сразу же возникает мысль: "Ну, сейчас будет!". Всегда находится новая сила, будь то фарфор, музей или крупная школьная драка, затеянная неуравновешенным учеником. На этот раз планируется открыть впечатляющий ансамбль памятников, отображающих важнейшие события независимости Латвии. И в этом ансамбле якобы изображен какой-то запрещенный символ.
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КОММЕНТИРУЕТ ЛУСИС ⟩ Латвийский флаг - новый символ нацизма
Несколько лет назад я гулял вечером по центру Огре. Это мог быть какой-нибудь городской праздник или даже день провозглашения Латвийской Республики - точно не помню, да и это, наверное, не слишком важно. Как бы то ни было, в городе установили очень красивый цифровой фонтан, в котором сквозь капли воды отображались различные латвийские символы.
Конечно, долго ждать не пришлось, как в цифровом фонтане появилась свастика. Не могу сказать, что это было хоть сколько-нибудь удивительно. Тем более что мое весьма извращенное воображение даже в логотипе города Огре видит стилизованную свастику.