КОММЕНТИРУЕТ ЛУСИС Латвийский флаг - новый символ нацизма

Несколько лет назад я гулял вечером по центру Огре. Это мог быть какой-нибудь городской праздник или даже день провозглашения Латвийской Республики - точно не помню, да и это, наверное, не слишком важно. Как бы то ни было, в городе установили очень красивый цифровой фонтан, в котором сквозь капли воды отображались различные латвийские символы.

Конечно, долго ждать не пришлось, как в цифровом фонтане появилась свастика. Не могу сказать, что это было хоть сколько-нибудь удивительно. Тем более что мое весьма извращенное воображение даже в логотипе города Огре видит стилизованную свастику.

Логично, что, как только я услышал, что в Огре планируется установить памятник, в котором ответственные органы увидели какой-то несанкционированный символ, я громко крикнул в сторону телевизора: "Сто пудов, что будет свастика!".