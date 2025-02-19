Размахивал ножом и напал на водителя троллейбуса - на Андрейсале задержан агрессивный мужчина

В пятницу, 14 февраля, около 13:30 муниципальная полиция Риги получила сообщение о мужчине, который в конечном пункте троллейбусов Rīgas satiksme на Андрейсале размахивал ножом, угрожал прохожим и повредил двери здания. На место происшествия незамедлительно был направлен ближайшая экипаж полиции.

Прибыв на место, правоохранители заметили мужчину с большим кухонным ножом в руках. Ему было велено немедленно бросить нож, чему он подчинился, однако продолжал вести себя агрессивно и вызывающе.

Мужчину уложили на землю и задержали, применив физическую силу и заключив в наручники. Во время задержания из его одежды выпал еще один небольшой нож.

На месте происшествия выяснилось, что мужчина не только угрожал прохожим, но и напал на водителя троллейбуса, причинив ему телесные повреждения (у водителя была кровоточащая рана на лбу и разбита губа), а также разбил стекло двери здания конечного пункта троллейбусов.

На место были вызваны Служба неотложной медицинской помощи, которая оказала помощь пострадавшему водителю, и Государственная полиция, которая взяла на себя дальнейшие процессуальные действия в отношении агрессора.

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