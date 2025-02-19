По оценке американской разведки, Путин считает, что выигрывает, и надеется дождаться момента, когда ему удастся установить контроль над всей территорией Украины.

Собеседники NBC News полагают, что Путин может согласиться на перемирие, поскольку это дало бы российской армии время на восстановление.

"Его цели остаются максималистскими", - заявил один из источников издания. По его мнению, Путин не планирует выводить войска с территории Украины.

Как отмечает NBC News, среди западных чиновников распространено мнение, что Путин может пойти на переговоры, но лишь чтобы посмотреть, какие уступки он мог бы получить.

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