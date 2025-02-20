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Крайне правые становятся нормой

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Демонстрация против крайне правых накануне выборов в Германии. 2025 год
Демонстрация против крайне правых накануне выборов в Германии. 2025 год Фото: SCANPIX

За несколько недель до федеральных выборов 23 февраля в Германии случилось политическое землетрясение. Главная оппозиционная партия страны - правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС) – воспользовалась поддержкой крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) для принятия решения в национальном парламенте.

Лидер ХДС Фридрих Мерц, которого давно считают главным претендентом на пост канцлера, оправдывает этот шаг нежеланием других партий заняться проблемой миграции. Но хотя принятое решение не содержит конкретики, в защите демократических политических партий от ультраправых пробита брешь.

Германия больше не может называть себя одной из последних крупных демократических стран в Европе, где крайне правых не "нормализуют".

Но что такое нормализация, и почему ее надо критиковать? Начнем с того, что нормализация не равна

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