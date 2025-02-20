Крайне правые становятся нормой

Лидер ХДС Фридрих Мерц, которого давно считают главным претендентом на пост канцлера, оправдывает этот шаг нежеланием других партий заняться проблемой миграции. Но хотя принятое решение не содержит конкретики, в защите демократических политических партий от ультраправых пробита брешь.

Германия больше не может называть себя одной из последних крупных демократических стран в Европе, где крайне правых не "нормализуют".

Но что такое нормализация, и почему ее надо критиковать? Начнем с того, что нормализация не равна