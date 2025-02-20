За несколько недель до федеральных выборов 23 февраля в Германии случилось политическое землетрясение. Главная оппозиционная партия страны - правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС) – воспользовалась поддержкой крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) для принятия решения в национальном парламенте.
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Крайне правые становятся нормой
Лидер ХДС Фридрих Мерц, которого давно считают главным претендентом на пост канцлера, оправдывает этот шаг нежеланием других партий заняться проблемой миграции. Но хотя принятое решение не содержит конкретики, в защите демократических политических партий от ультраправых пробита брешь.
Германия больше не может называть себя одной из последних крупных демократических стран в Европе, где крайне правых не "нормализуют".