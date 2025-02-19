Фото Двое мужчин пытались дроном доставить в Рижскую тюрьму телефоны и рутер

Должностные лица отдела управления технической поддержкой Государственной полиции и должностные лица Управления мест заключения получили сигнал о беспилотном воздушном судне недалеко от Рижской центральной тюрьмы.

Фото: Valsts policija

Должностные лица Госполиции, прибывшие на место происшествия, заметили двух мужчин у железнодорожного переезда, которые в запрещенной зоне осуществляли полет беспилотного судна. Правоохранители зафиксировали прикрепление к дрону свертка черного цвета. При проверке маршрута его движения было установлено, что беспилотное воздушное судно целенаправленно летело именно в направлении Рижской центральной тюрьмы.

Учитывая высокую степень риска, поскольку было неизвестно, что находится в прицепленном пакете, полицейские незамедлительно задержали обоих мужчин. У одного из них нашли пульт от дрона, а у другого - пульт, с помощью которого контролируется система сброса предметов.

Фото: Valsts policija

Мужчинам было велено положить пульты на землю, однако они не отреагировали на требование правоохранителей. Для исключения возможных рисков в связи со сбросом посылки на территорию тюрьмы у обоих лиц пульты от беспилотного воздушного судна были немедленно изъяты.

Одно из указанных лиц оказало сопротивление, поэтому из соображений безопасности на него были надеты наручники. Должностные лица Госполиции захватили беспилотник и опустили его в безопасное место. В свою очередь, при проверке свертка черного цвета было установлено, что в нем находились три мобильных телефона F8STAR и мобильный беспроводной рутер XIAOMI. На место происшествия были вызваны сотрудники Бюро реагирования Госполиции для дальнейших процессуальных действий.

В связи с произошедшим начато шесть процессов об административных правонарушениях по статье 124.1 Закона об авиации и всего применены штрафы в размере 2000 евро, а также изъяты беспилотное воздушное судно (дрон), оба устройства дистанционного управления и содержимое пакета.

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