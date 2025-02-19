Днем 12 февраля 2025 года должностные лица отдела управления технической поддержкой Госполиции при исполнении своих служебных обязанностей обнаружили несанкционированное беспилотное воздушное судно возле Рижской центральной тюрьмы, где полеты беспилотных воздушных судов без согласования запрещены. На месте происшествия были задержаны двое мужчин, которые пытались с помощью дрона доставить на территорию тюрьмы нелегальную посылку. За нарушения к ним были применены штрафы в общей сложности в размере 2000 евро. Стоит добавить, что Госполиция в своей повседневной работе тесно сотрудничает с Управлением мест заключения, чтобы не допустить такого рода нарушений.
Фото ⟩ Двое мужчин пытались дроном доставить в Рижскую тюрьму телефоны и рутер
Должностные лица отдела управления технической поддержкой Государственной полиции и должностные лица Управления мест заключения получили сигнал о беспилотном воздушном судне недалеко от Рижской центральной тюрьмы.
Должностные лица Госполиции, прибывшие на место происшествия, заметили двух мужчин у железнодорожного переезда, которые в запрещенной зоне осуществляли полет беспилотного судна. Правоохранители зафиксировали прикрепление к дрону свертка черного цвета. При проверке маршрута его движения было установлено, что беспилотное воздушное судно целенаправленно летело именно в направлении Рижской центральной тюрьмы.
Учитывая высокую степень риска, поскольку было неизвестно, что находится в прицепленном пакете, полицейские незамедлительно задержали обоих мужчин. У одного из них нашли пульт от дрона, а у другого - пульт, с помощью которого контролируется система сброса предметов.
Мужчинам было велено положить пульты на землю, однако они не отреагировали на требование правоохранителей. Для исключения возможных рисков в связи со сбросом посылки на территорию тюрьмы у обоих лиц пульты от беспилотного воздушного судна были немедленно изъяты.
Одно из указанных лиц оказало сопротивление, поэтому из соображений безопасности на него были надеты наручники. Должностные лица Госполиции захватили беспилотник и опустили его в безопасное место. В свою очередь, при проверке свертка черного цвета было установлено, что в нем находились три мобильных телефона F8STAR и мобильный беспроводной рутер XIAOMI. На место происшествия были вызваны сотрудники Бюро реагирования Госполиции для дальнейших процессуальных действий.
В связи с произошедшим начато шесть процессов об административных правонарушениях по статье 124.1 Закона об авиации и всего применены штрафы в размере 2000 евро, а также изъяты беспилотное воздушное судно (дрон), оба устройства дистанционного управления и содержимое пакета.
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