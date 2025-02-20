Сколько можно заработать на торговле очередью на погранпереходе в Нарве?

В теории пресечь торговлю местами в очереди может только Таможенно-налоговый департамент: это, так или иначе, экономическая деятельность. Но, по всей видимости, налоговикам до этого дела нет. Да и доказать хоть что-то было бы сложно.

"Я меняюсь всегда один к одному, и проблем у меня не возникало. Пару раз было, что люди начинали возмущаться, но до конфликтов не доходило. Да и полиция, хоть и не все время, но часто находится рядом и меняться нам с людьми не запрещает", - говорит Мария.

По ее словам, самые тревожные в очереди - это "несуны", которые носят в РФ различные товары. Они часто пытаются влиться в начало очереди к своим коллегам, что зачастую приводит к перепалкам.

"Они ушлые, стараются пролезть вперед. Бывает, ты проходишь границу, а он уже назад со всех ног бежит", - рассказывает Мария.

В теории, если соблюдать все неписаные законы, за один день можно продать место в очереди два-три раза. Это довольно утомительно, но позволяет неплохо заработать. Цена может варьироваться в зависимости от длины очереди, но при должном усердии на поездку в Египет можно заработать за пару недель.

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