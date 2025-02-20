Шесть утра, Нарва, Петровская площадь. До открытия пограничного пункта остается еще час, но в очереди стоят уже около сотни человек. Температура воздуха около 15 градусов ниже нуля: сказать, что стоять холодно, значит ничего не сказать. Ближе ко входу в погранпункт можно заметить людей без чемоданов, детей и других признаков обычных путешественников - это торговцы очередью, и зарабатывать они могут неплохо, пишет Rus.Postimees.
Сколько можно заработать на торговле очередью на погранпереходе в Нарве?
Для Нарвы очередь на границе является одной из важнейших тем для разговоров. Пограничный переход закрывается на ночь уже около года, а с лета 2024-го введен тотальный контроль перевозимых в сторону России товаров - санкции сами себя соблюдать не будут. Контролю подвергается весь багаж пересекающих границу людей, а это требует времени и человеческих ресурсов. В результате, в дни пиковой нагрузки перед новогодними праздниками время ожидания могло составлять вплоть до суток.
В результате закрытия финской границы (это произошло еще в декабре 2023 года), жители Финляндии вынуждены ездить в Россию через Нарву. Нарва и до этого была основным маршрутом (не считая турецкий, гораздо более накладный финансово) для путешествий Россия-Европа, так что очереди здесь были не редкостью.
Жители Нарвы часто обсуждают последние новости с границы, качают головами и желают путешественникам "проскочить побыстрее". Многие местные жители предлагают посильную помощь - стаканчик горячего чая или… место в начале очереди. За денежное вознаграждение.
В своем уникальном ритме
Очередь руководствуется своими законами, живет в своем ритме - как суточном, так и годичном. Наплыв людей происходит перед новогодними праздниками в России, во время школьных каникул в странах Европы, когда люди целыми семьями навещают своих родственников. Следующий пиковый период в Нарве ожидается с началом мая.
Дневной ритм продиктован прибывающими в Нарву автобусами и поездами. В одном поезде Elron могут находиться 100-150 путешественников, в автобусах - по полсотни. Под новогодние праздники в очереди единовременно могли находиться до 400 человек, а многие рисковали не успеть пересечь границу до закрытия погранпункта на ночь.
Любой кризис создает новые возможности
Торговля местом в очереди существовала и раньше. Еще в 90-х годах, когда пересечения границы ожидали десятки автомобилей, этим бизнесом занимались крепкие молодые люди в спортивных костюмах. Сегодня же эта сфера не криминализирована, торговцы действуют в так называемой серой зоне.
"Обычно место в очереди стоит 50-60 евро. Однако под Новый год места продавались и по 100–150 евро", - рассказала Postimees жительница Нарвы Мария. Она однажды стояла в очереди для своих родственников, а потом втянулась.
"В конце прошлого года я потеряла работу, и теперь торговля очередью помогает мне платить по счетам. Может, и на поездку в Египет удастся накопить", - шутит Мария.
По ее словам, она продает очередь не часто, но особых проблем с поиском клиентов не испытывает - обычно хватает поста в Facebook.
Серая зона
Полиция торговлю не пресекает, но следит за происходящим в очереди. К вечеру обстановка может накаляться - люди устают, да и многие согреваются не только горячим чаем. По неписаному кодексу люди меняются в очереди один к одному, то есть на место занявшего очередь приходит только один человек. Зачастую конфликты возникают именно из-за тех, кто это простое правило не соблюдает.
В теории пресечь торговлю местами в очереди может только Таможенно-налоговый департамент: это, так или иначе, экономическая деятельность. Но, по всей видимости, налоговикам до этого дела нет. Да и доказать хоть что-то было бы сложно.
"Я меняюсь всегда один к одному, и проблем у меня не возникало. Пару раз было, что люди начинали возмущаться, но до конфликтов не доходило. Да и полиция, хоть и не все время, но часто находится рядом и меняться нам с людьми не запрещает", - говорит Мария.
По ее словам, самые тревожные в очереди - это "несуны", которые носят в РФ различные товары. Они часто пытаются влиться в начало очереди к своим коллегам, что зачастую приводит к перепалкам.
"Они ушлые, стараются пролезть вперед. Бывает, ты проходишь границу, а он уже назад со всех ног бежит", - рассказывает Мария.
В теории, если соблюдать все неписаные законы, за один день можно продать место в очереди два-три раза. Это довольно утомительно, но позволяет неплохо заработать. Цена может варьироваться в зависимости от длины очереди, но при должном усердии на поездку в Египет можно заработать за пару недель.
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