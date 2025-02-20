В Польше найдены, возможно, упавшие с неба части ракеты SpaceX

Объект, похожий на контейнер, в среду утром появился на территории компании в Коморниках, недалеко от Познани, сообщила польская полиция.

"Мы не можем исключить возможность того, что объект, найденный под Познанью, быть частью ракеты Falcon 9, за которой мы следили. Чтобы подтвердить это, нам необходимо провести соответствующее исследование", - сказала пресс-секретарь POLSA Агнешка Гапис.

Позже, в среду, второй, "идентичный" контейнер был найден в лесу деревни Вири, сообщили Reuters в полиции. Эти два места находятся на расстоянии около 30 км друг от друга.

"В настоящее время полиция охраняет второй контейнер. Как только будут завершены мероприятия, связанные с проверкой первого объекта, мы проведем аналогичные мероприятия в лесу", - сказал пресс-секретарь полиции Познани Лукаш Патерски.

В заявлении POLSA говорится, что ракета весом около 4 тонн, за которой они наблюдали в среду утром, принадлежала группе SpaceX Starlink, запущенной 1 февраля с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Okazuje się, że pod Poznaniem spadły szczątki drugiego stopnia rakiety Falcon9



foto. Adam Borucki pic.twitter.com/cjNE1JZjuG — poznan_moment (@poznan_moment) February 19, 2025

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!