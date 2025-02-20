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Из Балтийского моря извлечен конец поврежденного оптоволоконного кабеля

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Балтийское море. Иллюстративное фото.
Балтийское море. Иллюстративное фото. Фото: Agnese Gulbe/LETA

В ночь на четверг из Балтийского моря был извлечен конец поврежденного оптоволоконного кабеля, но так как погодные условия в море быстро ухудшились, конец кабеля был загерметизирован и спущен обратно в море, сообщает Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC).

Компания сообщает, что экипаж судна, ремонтирующего кабель, используя подготовленное и приспособленное для этого техническое оборудование, сумел ночью извлечь из моря один конец кабеля. После извлечения кабеля поврежденная часть кабеля была отделена, а конец кабеля обработан и подготовлен к ремонту.

Также были проведены измерения, чтобы убедиться, что это единственный поврежденный участок от места повреждения до Готланда. Результаты измерений положительные.

Погодные условия на море резко ухудшились, и дальнейшие работы в данный момент невозможны, сообщает LVRTC.

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Как сообщалось, рано утром 26 января 2025 года подводный оптоволоконный кабель LVRTC в Балтийском море был поврежден на участке Вентспилс-Готланд. Кабель был поврежден в шведских экономических водах примерно в 130 километрах от побережья Латвии.

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