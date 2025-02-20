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СМИ: В Средиземном море на трех танкерах произошли взрывы

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Суда в Средиземном море. Иллюстративное фото
Суда в Средиземном море. Иллюстративное фото Фото: Reuters/ScanPix

В течение последнего месяца в различных регионах Средиземного моря произошли взрывы на трех танкерах, которые перед этим посещали российские порты, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в судоходной отрасли и службах безопасности, пишет "Медуза".

Это первые случаи за последние десятилетия, когда в Средиземном море произошли взрывы на гражданских судах, напоминает Reuters.

15 февраля танкер Seajewel был поврежден в результате взрыва в Савоне, Италия. Оператором судна является греческая компания Thenamaris.

20 минут спустя произошел еще один взрыв, который Seajewel ущерба не нанес.

Прокуратура Савоны расследует обстоятельства инцидента.

В конце января взрыв повредил танкер Seacharm в турецком порту Джейхан, подтвердили Reuters два источника. Оператором этого судна также является компания Thenamaris.

Третий случай произошел в феврале в Ливии.

Танкер Grace Ferrum пострадал так сильно, что была развернута спасательная операция, отметили три источники Reuters.

Оператор Grace Ferrum - кипрское предприятие Cymar, и его суда ходят под ливийским флагом.

Взрывы вызывают беспокойство в отрасли, сообщили Reuters представители судоходной индустрии.

В конце декабря в машинном отделении российского балкера Ursa Major произошел взрыв, напоминает Reuters.

Судно, которое несколько лет поставляло грузы российской армии в Сирии, затонуло. Судьба трех членов экипажа неизвестна.

Владелец Ursa Major - компания "Оборонлогистика", входящая в состав Министерства обороны России, заявила о "целенаправленной террористической атаке".

Издание "Украинская правда" сообщает, что Seajewel - судно российского "теневого флота", которое, несмотря на санкции, поставляет российскую нефть в Европу.

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