В течение последнего месяца в различных регионах Средиземного моря произошли взрывы на трех танкерах, которые перед этим посещали российские порты, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в судоходной отрасли и службах безопасности, пишет "Медуза".
СМИ: В Средиземном море на трех танкерах произошли взрывы
Это первые случаи за последние десятилетия, когда в Средиземном море произошли взрывы на гражданских судах, напоминает Reuters.
15 февраля танкер Seajewel был поврежден в результате взрыва в Савоне, Италия. Оператором судна является греческая компания Thenamaris.
20 минут спустя произошел еще один взрыв, который Seajewel ущерба не нанес.
Прокуратура Савоны расследует обстоятельства инцидента.
В конце января взрыв повредил танкер Seacharm в турецком порту Джейхан, подтвердили Reuters два источника. Оператором этого судна также является компания Thenamaris.
Третий случай произошел в феврале в Ливии.
Танкер Grace Ferrum пострадал так сильно, что была развернута спасательная операция, отметили три источники Reuters.
Оператор Grace Ferrum - кипрское предприятие Cymar, и его суда ходят под ливийским флагом.
Взрывы вызывают беспокойство в отрасли, сообщили Reuters представители судоходной индустрии.
В конце декабря в машинном отделении российского балкера Ursa Major произошел взрыв, напоминает Reuters.
Судно, которое несколько лет поставляло грузы российской армии в Сирии, затонуло. Судьба трех членов экипажа неизвестна.
Владелец Ursa Major - компания "Оборонлогистика", входящая в состав Министерства обороны России, заявила о "целенаправленной террористической атаке".
Издание "Украинская правда" сообщает, что Seajewel - судно российского "теневого флота", которое, несмотря на санкции, поставляет российскую нефть в Европу.
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