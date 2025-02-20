Второй за неделю саммит в Париже

Первый экстренный саммит по Украине и европейской безопасности прошел по инициативе Эмманюэля Макрона 17 февраля, на следующий день по окончании Мюнхенской конференции по безопасности. Участники парижской встречи обсуждали потенциальные гарантии безопасности для Украины, расходы Европы на оборону и усилия, прилагаемые новой администрацией США для прекращения войны в Украине.

Несколько государств Евросоюза, в частности Румыния и Чехия, были возмущены тем, что Макрон не пригласил их на эту встречу. Париж организовал новый саммит в расширенном формате 19 февраля. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в новой встрече, в отличие от первой, не участвовал.

Трамп назвал Зеленского "диктатором"

19 февраля, после переговоров США и РФ в Саудовской Аравии, глава Белого дома Дональд Трамп назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского "диктатором", поскольку тот, как пояснил Трамп, "отказывается проводить выборы" главы государства. "Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", - написал президент США в своей социальной сети Truth Social.

На его слова отреагировала ООН, заявив о легитимности президента Зеленского. Высказывания Трампа раскритиковали и в правительстве Германии. "Тот факт, что в разгар войны невозможно провести надлежащие выборы, отражен в украинской конституции и избирательном законодательстве. Никто не должен утверждать обратное", - отметил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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