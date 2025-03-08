Продюсер Сергей Тимонин: в Латвии предпочитают театр, а не кино

"Есть большое недоверие, как бы ни хотелось обратного всем патриотам латвийского кино, - понравится или нет тебе местный фильм. В Эстонии по-другому, потому что у них есть культура идти в кино чаще. В Латвии в среднем люди идут 1,5 раза за год в кино. В Эстонии - три. То есть люди просто ходят в кино два раза просто на все. А в Латвии идут на конкретный фильм, который рекламируют. То есть мы не идем в кино просто так. Поэтому, когда выходит что-то очень популярное, все ломятся, не выходит - кинотеатры пустые", - сетует Тимонин.