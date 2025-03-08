Продюсер и киноблогер Сергей Тимонин в эфире "Кто вам платит?" рассказал, как Рига стала популярной съемочной площадкой для международных проектов, почему латвийское кино практически никогда не зарабатывает и чему местных талантов должен научить успех "Потока".
Продюсер Сергей Тимонин: в Латвии предпочитают театр, а не кино
Латвийский зритель не очень любит смотреть местное кино.
"Только что опубликовали числа, у нас, мне кажется, местные фильмы в 2024 году посмотрели 300 000 раз. И это хорошая новость. Но 250 000 из них - это мультфильм "Поток". Еще 40 000 - это "Земля, которая поет". И еще 30 проектов получили остальные 10 000 просмотров. Это очень грустно. В Голливуде, например, не может быть так, чтобы "Барби" и "Оппенгеймер" собрали 90% аудитории. А у нас именно так", - сокрушается Тимонин.
Даже такой хит, как "Поток", многие смотрят только сейчас.
"У нас цель номер один в Латвии - чтобы люди смотрели местные фильмы. Потому что если "Поток", который вышел 28 августа, а сейчас у нас февраль, и люди пишут очень гордо в соцсетях: "Мы наконец-то с семьей собрались"... Отлично! Очень хорошо. Но фильм-то вышел когда? В Литве и Эстонии люди собираются сразу, поэтому у них каждый год в десятке самых просматриваемых фильмов есть пара местных названий. И у них 100 000 зрителей у местного фильма - это нормально", - сравнивает блогер.
Судя по всему, латвийский зритель не всегда верит в качество местного кинематографа.
"Есть большое недоверие, как бы ни хотелось обратного всем патриотам латвийского кино, - понравится или нет тебе местный фильм. В Эстонии по-другому, потому что у них есть культура идти в кино чаще. В Латвии в среднем люди идут 1,5 раза за год в кино. В Эстонии - три. То есть люди просто ходят в кино два раза просто на все. А в Латвии идут на конкретный фильм, который рекламируют. То есть мы не идем в кино просто так. Поэтому, когда выходит что-то очень популярное, все ломятся, не выходит - кинотеатры пустые", - сетует Тимонин.
Зато, по его словам, жители Латвии чаще ходят в театры. Видимо, такой досуг нам ближе.
Интервью Сергея Тимонина целиком вы можете прочитать и посмотреть здесь:
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