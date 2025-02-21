Авиакомпания Delta Air Lines, самолет которой в понедельник совершил аварийную посадку в аэропорту Торонто, предлагает всем находившимся на борту пассажирам и членам экипажа (все они выжили) по 30 тыс. долларов США в качестве компенсации.
Пассажирам разбившегося в Торонто самолета предложили по 30 тыс. долларов компенсации
Коснувшись взлетно-посадочной полосы, самолет мгновенно загорелся и, промчавшись по земле порядка сотни метров, уже охваченный пламенем, перевернулся.
Пассажиры рассказывали о своем изумлении: большинство из них не просто остались в живых, но даже не получили серьезных увечий.
Что стало причиной инцидента, пока неизвестно — ведется официальное расследование.
В общей сложности на борту самолета, вылетевшего из американского Миннеаполиса (штат Миннесота), находились 76 пассажиров и четыре члена экипажа.
Представитель Delta заявил, что предлагаемая компенсация будет выплачена всем пострадавшим без исключения и никак не помешает желающим позже предъявить компании претензии в судебном порядке.
Один из пассажиров рассказывал об «очень сильном ударе» в момент аварийного приземления и вспоминал «звук бетона и металла». Другой утверждал, что пристегнутые ремнями безопасности пассажиры остались висеть в своих креслах вниз головой, «словно летучие мыши».
Ранее стало известно, что некоторые пассажиры перевернувшегося самолета и их родственники обратились в связи с аварийной посадкой к адвокатам юридической фирмы Rochon Genova в Торонто.
Один из партнеров этой адвокатской конторы, Винсент Дженова, заявил, что его клиенты рассчитывают на «своевременное и справедливое решение» по поводу компенсации пережитой аварии, подчеркнув, что некоторые из них «получили серьезные травмы, потребовавшие госпитализации».
В электронном письме, направленном в ответ на запрос Би-би-си, Дженова также утверждает, что 30-тысячная компенсация является лишь «авансовым платежом», который должен помочь жертвам авиакатастрофы решить свои самые насущные краткосрочные финансовые проблемы, и при судебном урегулировании авиакомпания наверняка постарается вычесть эту сумму из любых последующих платежей.
Прецеденты подобного рода выплат имеются: например, в 2013 году авиакомпания Asiana Airlines предложила пассажирам разбившегося в Сан-Франциско самолета в качестве первоначальной компенсации по 10 тыс. долларов.
В прошлом году авиакомпания Alaska Airlines предложила пассажирам рейса из Портленда, у которого в полете вылетела заглушка аварийного выхода, денежную выплату в размере 1500 долларов.
Обошлось без жертв
После понедельничного инцидента в Торонто эксперты высоко оценили оперативную, эффективную и слаженную работу экипажа самолета и работавших на месте аварии спасателей по освобождению людей из горящего лайнера.
Были отмечены и системы безопасности борта, за счет которых авария обошлась без человеческих жертв.
21 пассажир был госпитализирован с различного рода травмами, однако к утру четверга все они были выписаны.
Глава авиакомпании Delta Эд Бастиан заявил журналистам, что экипаж самолета «повел себя героически — именно так, как от него и ожидалось». По его словам, Delta продолжает оказывать пострадавшим поддержку.
Эксперты, изучившие видеозаписи по просьбе Би-би-си, выдвинули несколько версий по поводу возможных причин крушения. По их словам, важными факторами стали суровая зимняя погода и слишком высокая скорость снижения.
Из корпуса самолета были извлечены речевой самописец кабины пилотов и регистратор полетных данных. Расследование инцидента поручено канадскому Совету по безопасности на транспорте (TSB) при поддержке официальных лиц США.
Вечером в среду со взлетно-посадочной полосы аэропорта Торонто убрали то, что осталось от самолета после жесткой посадки.
Авария в Торонто стала четвертым крупным авиаинцидентом в Северной Америке за последние три недели. В последнем из них в среду в Аризоне два человека погибли в результате столкновения небольших пилотируемых ими самолетов.
Эксперты продолжают настаивать на том, что в подавляющем большинстве случаев авиаперелеты совершенно безопасны — более безопасны, чем другие виды транспорта.
Это в очередной раз подчеркнул и министр транспорта США Шон Даффи, который в среду заявил журналистам, что между инцидентами нет никакой связи. Каждая из произошедших аварий была, по его словам, «совершенно уникальной».