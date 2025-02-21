Пассажирам разбившегося в Торонто самолета предложили по 30 тыс. долларов компенсации

В электронном письме, направленном в ответ на запрос Би-би-си, Дженова также утверждает, что 30-тысячная компенсация является лишь «авансовым платежом», который должен помочь жертвам авиакатастрофы решить свои самые насущные краткосрочные финансовые проблемы, и при судебном урегулировании авиакомпания наверняка постарается вычесть эту сумму из любых последующих платежей.

Прецеденты подобного рода выплат имеются: например, в 2013 году авиакомпания Asiana Airlines предложила пассажирам разбившегося в Сан-Франциско самолета в качестве первоначальной компенсации по 10 тыс. долларов.

В прошлом году авиакомпания Alaska Airlines предложила пассажирам рейса из Портленда, у которого в полете вылетела заглушка аварийного выхода, денежную выплату в размере 1500 долларов.

Обошлось без жертв

После понедельничного инцидента в Торонто эксперты высоко оценили оперативную, эффективную и слаженную работу экипажа самолета и работавших на месте аварии спасателей по освобождению людей из горящего лайнера.

Были отмечены и системы безопасности борта, за счет которых авария обошлась без человеческих жертв.

21 пассажир был госпитализирован с различного рода травмами, однако к утру четверга все они были выписаны.

Глава авиакомпании Delta Эд Бастиан заявил журналистам, что экипаж самолета «повел себя героически — именно так, как от него и ожидалось». По его словам, Delta продолжает оказывать пострадавшим поддержку.