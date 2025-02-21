Латвия в 2024 году закупила оружие и боеприпасы из России на рекордную сумму

В Службе госдоходов агентству LETA пояснили, что Латвия импортировала не боевое оружие, боеприпасы и другие товары военного назначения, а принадлежности и оборудование для пейнтбола, ремонта пейнтбольного оборудования и принадлежности для подводного оружия.

По данным ЦСУ, импорт товаров этой категории из России в последние годы, за некоторыми исключениями, демонстрирует растущую тенденцию, и по сравнению с 2014 годом в 2024 году стоимость импорта таких товаров увеличилась в 55 раз.

В 2014 году Латвия импортировала из России оружие и боеприпасы, их части и принадлежности на сумму 14,4 тыс. евро, в 2023 году - на 456,5 тыс. евро, а в 2024 году - уже на 796,8 тыс. евро.

В прошлом году больше всего в этой категории было импортировано товаров категории "иные неупомянутые и не включенные в другие категории бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и прочие боеприпасы и части" - на сумму 774, 4 тыс. евро. Это на 81,1% больше, чем в 2023 году, и на 63,3% больше, чем в 2022 году.