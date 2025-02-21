Действительно, надежда на соглашение между Трампом и Путиным придает уверенность не только пророссийской немецкой партии AfD, но и всем эстонским недалеким деятелям, которые говорят голосом EKRE или Центристской партии, утверждая, что помощь Украине должна прекратиться, а внешняя политика, основанная на ценностях, больше не нужна. Я с этим не согласен, и соглашаться с этим нельзя!

На самом деле действия Путина, а теперь и Трампа, все больше приближают Европу к осознанию того, что Карфаген должен быть разрушен. Нужно не просто вытеснить Россию из Украины, а уничтожить саму систему, которая угрожает всем ее соседям. Россия вмешивается, в том числе, в выборы, как это уже произошло в Молдове, Грузии и других странах, а недавно даже в государстве Европейского союза, Румынии.

На самом деле кольцо вокруг Москвы сжимается все сильнее. Китай усиливает свое влияние в Сибири и постепенно отдаляет от России страны Центральной Азии. От России все дальше не только Армения и Молдова: из-за неспособности Путина взять на себя ответственность за случай с обстрелом пассажирского самолета похожим образом ведет себя и Азербайджан.

Представители Ингерманландии, Татарстана и Бурятии на форуме свободных народов, состоявшемся в Вильнюсе в середине июня. Они не считают распад России утопией. Фото: Freenationsrf

О том, как изменились границы НАТО, даже говорить не стоит: прощай, русский мир! На самом деле нынешняя Россия - слабое и продолжающее слабеть государство, прежде всего из-за действий самого Путина. Но если дать России возможность победить в Украине и набраться сил, тогда проблемы Европы только начнутся. Следовательно, настало время четко сформулировать цель и действовать: Россия как империя должна быть уничтожена, и как можно быстрее.

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