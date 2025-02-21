Режим Путина и Россия как империя должны быть полностью уничтожены – точка! Однако я не заметил, чтобы кто-либо из мировых лидеров на прошлой неделе ясно выразил эту мысль, ни в Мюнхене, ни где-либо еще, пишет литературный редактор Postimees Андрес Херкель.
В то же время Европа, сталкиваясь с угрозами безопасности, все отчетливее понимает, что для нее важно добиться военной победы Украины.
Нынешняя администрация США так не считает. По мнению американцев, война между Россией и Украиной не завершится полным поражением одной из сторон, как это произошло во Второй мировой войне. Вопрос, таким образом, заключается в том, как достичь устойчивого равновесия, которое устроит обе стороны и не будет означать подготовки к возобновлению войны. Хотя это кажется невозможным, США намерены вести переговоры именно с этой целью.
В то же время госсекретарь США Марко Рубио в Израиле выразился предельно ясно, заявив, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен. То есть то, что считается возможным в войне между ХАМАС и Израилем, не рассматривается как возможное в войне между Россией и Украиной. Почему так?
Во-первых, вероятно, потому что Израиль верит в цель уничтожения ХАМАС, а Европа даже не смогла сформулировать свою цель в отношении российского режима. Во-вторых, это связано с тем, что у президента Дональда Трампа хорошие отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, тогда как в случае с Европой даже непонятно, с кем из множества лидеров должны сложиться такие отношения.
Скорее уж у Трампа хорошие отношения с Владимиром Путиным. По крайней мере, он шокировал всех, открыто восхваляя российского президента. Геополитика снова вышла на первый план, и Москва, без сомнения, этому радуется.
Мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны, стал основой для союзнических отношений между США и Европой (НАТО, 1949), но включал два противоречивых элемента: систему Совета Безопасности ООН (1946) и Всеобщую декларацию прав человека (1948).
Я всегда надеялся, что права человека останутся, а Совет Безопасности, ставший заложником права вето Китая и России, изменится. Действия Трампа, конечно, не оправдывают этих ожиданий: США готовы пригласить военного преступника Путина на переговоры, а права человека и Европа больше не имеют значения. Если в происходящем есть что-то положительное, так это то, что Европа просыпается и готовится защищать себя.
С начала 1990-х годов я также надеялся, что процесс освобождения народов продолжится, Россия станет демократической, а империя распадется на более мелкие части. Этого не произошло, и эта идея с самого начала была чужда западной политической элите. Единственное, что хотя бы в какой-то степени могло бы способствовать ее реализации, - это военная победа Украины.
Окончание войны определяется не желанием Трампа договориться с Путиным за спиной Украины, а ресурсами воюющих сторон. И у тех, и у других они на исходе. Украина рухнет, если Запад прекратит поддержку, а Россия - из-за санкций и внутренних экономических проблем. Что случится раньше?
Три года Запад медленно и неуверенно помогал Украине, надеясь, что рано или поздно у России закончатся ресурсы. Теперь возникает опасение, что помощь Трампа Путину не даст России рухнуть, например, если санкции будут ослаблены.
Изменения могут произойти, если в России или Украине сменится власть. Хотя сначала были надежды, что в России это может произойти, сейчас явных признаков этого нет. Однако это возможно, если Украина одержит однозначную победу в войне.
Что касается Украины, то новая администрация США заговорила о необходимости провести там наконец выборы. Президент Зеленский не обеспечил стабильность в стране с помощью правительства национального единства, поэтому ситуация в Украине остается нестабильной. В худшем случае выборы могут обернуться сценарием, похожим на ситуацию в Грузии, где в 2012 году из-за разочарования в слабой поддержке Запада к власти пришла пророссийская партия.
Как может выглядеть план Трампа по достижению ничьей в Украине? Скорее всего, это раздел страны на зоны влияния США и России. Если уровень коррупции высок, а гарантии безопасности слабы, то в будущем единственным интересом США в Украине останется как можно быстрее и безжалостнее добывать ресурсы, что не решит никаких проблем.
Если в Украине высокий уровень коррупции и слабые гарантии безопасности, американцы вряд ли будут заинтересованы в ее будущем: их будет интересовать быстрое колониальное освоение ресурсов, которое не решит никаких проблем. Европе пора вмешаться и заявить, что Россия как империя должна быть полностью уничтожена. Включая смену режима и привлечение виновных в войне к ответственности. Разве этого можно достичь? Зачем питать иллюзии?
Действительно, надежда на соглашение между Трампом и Путиным придает уверенность не только пророссийской немецкой партии AfD, но и всем эстонским недалеким деятелям, которые говорят голосом EKRE или Центристской партии, утверждая, что помощь Украине должна прекратиться, а внешняя политика, основанная на ценностях, больше не нужна. Я с этим не согласен, и соглашаться с этим нельзя!
На самом деле действия Путина, а теперь и Трампа, все больше приближают Европу к осознанию того, что Карфаген должен быть разрушен. Нужно не просто вытеснить Россию из Украины, а уничтожить саму систему, которая угрожает всем ее соседям. Россия вмешивается, в том числе, в выборы, как это уже произошло в Молдове, Грузии и других странах, а недавно даже в государстве Европейского союза, Румынии.
На самом деле кольцо вокруг Москвы сжимается все сильнее. Китай усиливает свое влияние в Сибири и постепенно отдаляет от России страны Центральной Азии. От России все дальше не только Армения и Молдова: из-за неспособности Путина взять на себя ответственность за случай с обстрелом пассажирского самолета похожим образом ведет себя и Азербайджан.
О том, как изменились границы НАТО, даже говорить не стоит: прощай, русский мир! На самом деле нынешняя Россия - слабое и продолжающее слабеть государство, прежде всего из-за действий самого Путина. Но если дать России возможность победить в Украине и набраться сил, тогда проблемы Европы только начнутся. Следовательно, настало время четко сформулировать цель и действовать: Россия как империя должна быть уничтожена, и как можно быстрее.
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