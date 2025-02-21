Две летние шины и недостаточная глубина протектора у двух других, а выбранная скорость в Риге на Карля Улманя гатве намного выше разрешенной. Закономерно, что этот автомобиль попал в аварию, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ Водитель Jaguar ехал на летних шинах и попал в аварию
Видеокамера, установленная возле одного из домов на обочине Карля Улманя гатве, зафиксировала момент аварии. Видно, как автомобиль Jaguar скользит по проезжей части, едва не въезжая в ограждающие дорогу барьеры и едущее впереди белое транспортное средство.
На большой скорости автомобиль пролетает через все три полосы движения и врезается в бытовку, установленную возле одного из частных домов. Работающие рядом, заметив оперативные службы, пришли посмотреть, что произошло.
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