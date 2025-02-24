Все сотрудники USAID, нанятые напрямую, за исключением занимающих критически важные должности, с воскресенья 23:59 (6:59 по латвийскому времени) будут находиться в "административном отпуске".

Одновременно USAID начинает реализацию программы сокращения штатов, которая затронет около 1600 сотрудников агентства, чьим основным местом работы являются США, уточнили в агентстве.

Это решение новой администрации было принято еще в начале февраля, но его выполнение было временно приостановлено судом. Однако в пятницу, 21 февраля, судья Карл Николс снял временные ограничения на реализацию решения.

USAID - одно из крупнейших агентств по оказанию помощи в мире, насчитывающее около 10 000 сотрудников, две трети из которых работают за пределами США. Агентство отвечает за предоставление гуманитарной помощи правительством США развивающимся странам и странам, находящимся в кризисной ситуации.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что агентство управляется "радикальными безумцами", которые стремятся помешать его внешнеполитической программе America First ("Америка прежде всего").

В январе он заморозил финансирование агентства, пока готовится внутренний обзорный отчет, что повлияло на многие инициативы по всему миру.

Трамп, который в январе вернулся на пост президента США, пообещал значительно сократить численность сотрудников федеральных агентств, чтобы повысить их эффективность.

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