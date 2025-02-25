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Как стратегия Трампа может вызвать новый мировой кризис

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Демонстрация в Берлине
Демонстрация в Берлине Фото: SCANPIX

В конце Первой мировой войны Джон Мейнард Кейнс, будучи членом британской делегации, участвовал в Парижской мирной конференции, где победившие Союзники диктовали условия мира побежденным Центральным державам. Итоги конференции его расстроили. В опубликованной вскоре книге "Экономические последствия мира" он отмечал, что за краткосрочный характер политических соображений делегатов (включая их желание "наказать" Германию за агрессию) придется расплачиваться долгосрочной социально-политической стабильностью в Европе. Сегодня стоит вспомнить это предупреждение.

Сделанное в 1919 году предостережение Кейнса оказалось пророческим. Ни один из лидеров трех союзных держав, подписавших Версальский договор, не продержался у власти более трех лет. В последующее десятилетие в Германии усиливалась нестабильность, а гиперинфляция сменилась депрессией по мере того, когда одно за другим правительства страны пытались выполнить обременительные условия договора.

Резкий спад благосостояния и утрата доверия к властям усиливали народный гнев, что способствовало приходу к власти Адольфа Гитлера. Результатом стал наиболее смертоносный конфликт в истории человечества.

Администрация президента США Дональда Трампа, похоже, намерена совершить аналогичную ошибку на переговорах о завершении Украинской войны - только на этот раз наказать хотят не агрессора, а жертву.

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