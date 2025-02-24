В настоящее время в Латвии на ротационной основе службу несут около 400 американских военнослужащих, сообщили агентству LETA в Национальных вооруженных силах (НВС).
В Латвии несут службу около 400 американских военных
Контингент состоит из артиллерийских и авиационных подразделений, которые размещены на военных базах в Адажи и Лиелварде.
Командующий NBS Каспар Пуданс в понедельник напомнил журналистам, что военное присутствие США в Латвии в том или ином формате непрерывно продолжается с 2014 года.
Несмотря на противоречивые заявления некоторых американских лидеров в последние недели, Пуданс подчеркнул, что в его распоряжении нет информации или предупреждений о планах сокращения или вывода американского контингента. Латвийская армия продолжает рассчитывать на присутствие американских военнослужащих, которые регулярно участвуют в учениях на территории страны.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп усилил опасения, что он может пойти на уступки Москве по вопросу суверенитета и территориальной целостности Украины.
Трамп также жестко высказывался в адрес украинского президента Владимира Зеленского, повторяя риторику Кремля - в частности, называя его нелегитимным лидером и диктатором.
Международные СМИ сообщали, что США рассматривают возможность сокращения своего военного присутствия в Европе. Кроме того, Вашингтон, по некоторым данным, может потребовать от союзников увеличения финансирования для покрытия затрат на содержание американских вооруженных сил на континенте.
После аннексии Крыма Россией весной 2014 года и начала боевых действий на востоке Украины США запустили военную операцию Atlantic Resolve.
В рамках этой программы американские войска и военная техника на ротационной основе размещены в странах Восточной Европы, включая Латвию.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!