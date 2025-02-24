В Латвии несут службу около 400 американских военных

Контингент состоит из артиллерийских и авиационных подразделений, которые размещены на военных базах в Адажи и Лиелварде.

Командующий NBS Каспар Пуданс в понедельник напомнил журналистам, что военное присутствие США в Латвии в том или ином формате непрерывно продолжается с 2014 года.

Несмотря на противоречивые заявления некоторых американских лидеров в последние недели, Пуданс подчеркнул, что в его распоряжении нет информации или предупреждений о планах сокращения или вывода американского контингента. Латвийская армия продолжает рассчитывать на присутствие американских военнослужащих, которые регулярно участвуют в учениях на территории страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп усилил опасения, что он может пойти на уступки Москве по вопросу суверенитета и территориальной целостности Украины.

Трамп также жестко высказывался в адрес украинского президента Владимира Зеленского, повторяя риторику Кремля - в частности, называя его нелегитимным лидером и диктатором.

Международные СМИ сообщали, что США рассматривают возможность сокращения своего военного присутствия в Европе. Кроме того, Вашингтон, по некоторым данным, может потребовать от союзников увеличения финансирования для покрытия затрат на содержание американских вооруженных сил на континенте.

После аннексии Крыма Россией весной 2014 года и начала боевых действий на востоке Украины США запустили военную операцию Atlantic Resolve.

В рамках этой программы американские войска и военная техника на ротационной основе размещены в странах Восточной Европы, включая Латвию.

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