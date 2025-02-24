Коалиция пока не поддержала кандидатуру Розенбергса на пост министра образования

Как заявила журналистам после заседания коалиции премьер-министр Эвика Силиня, очевидно, что нужно некоторое время, чтобы остальные партии смогли ближе познакомиться с кандидатом на пост министра образования и науки от "Нового Единства" Розенбергсом.

"Мое желание - как можно быстрее продвинуться вперед в вопросе утверждения министров", - добавила Силиня, отметив, что желание получить представление о планируемой потенциальным новым министром образования работе понятно.

По словам Силини, несмотря на то, что она уважает желание коллег встретиться в среду, 26 февраля, во фракциях Сейма, может быть созвано и внеочередное заседание Сейма, на котором будет принято решение об утверждении новых министров.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) после совещания коалиции напомнил СМИ о сказанном им ранее, что Союз зеленых и крестьян (СЗК) не собирается инициировать изменения коалиционного договора для проведения ротаций между сферами ответственности и продолжит нести ответственность за Министерство благосостояния.

"Мы приглашаем премьер-министра в среду во фракцию СЗК, чтобы услышать о тех вещах, которых она ожидает от нового министра благосостояния", - объяснил Валайнис, отметив, что еще не принято никакого решения по будущему министру благосостояния.

На вопрос, поддержат ли депутаты СЗК голосованием Розенбергса, Валайнис ответил, что Розенбергс известен, но депутаты парламентской фракции сначала хотят услышать, каково его предложение.

Аналогичным образом и сопредседатель "Прогрессивных" Андрис Шуваев отметил, что во фракции не было дискуссии ни о каком кандидате. Партия пригласит Розенбергса на беседу во фракцию.

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