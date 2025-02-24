Командующий НВС: мы не должны становиться посредниками между Россией и Украиной

Пуданс также отметил, что при планировании любой миссии необходимо учитывать численность направляемых войск и их оснащение, а каждая ротация требует наличия трех военных подразделений.

На днях президент США Дональд Трамп вызвал шок как в Украине, так и среди европейских союзников, заявив, что у него состоялся "долгий и чрезвычайно продуктивный" телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам Трампа, они договорились о немедленном начале переговоров о завершении развязанной Россией войны против Украины.

После переговоров между американскими и российскими представителями в Саудовской Аравии обе стороны объявили о создании высокопоставленных делегаций, которые продолжат обсуждение вариантов прекращения войны.

Великобритания, в отличие от Латвии, заняла более решительную позицию. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что он "готов и желает" направить британских военных в Украину, чтобы обеспечить ее безопасность и гарантировать выполнение возможного мирного соглашения.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в свою очередь выразил сомнения в том, стоит ли Риге отправлять военных в Украину без четкого мирного договора.

"Если латвийские военные будут направлены в Украину, должно быть ясно, каким образом это усилит безопасность Латвии," - отметил он.

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