Вопрос о возможном участии латвийских военных в миротворческой миссии на территории Украины остается открытым, однако командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспар Пуданс заявил, что не советовал бы стране брать на себя роль посредника между Россией и Украиной.
Командующий НВС: мы не должны становиться посредниками между Россией и Украиной
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), выступая перед журналистами в понедельник, 24 февраля, подчеркнул, что латвийские военные готовы выполнять самые сложные задачи, и этот профессионализм получил признание со стороны союзников.
Как пояснил министр, решение о возможном участии Латвии в миротворческой миссии требует трех важных условий. Прежде всего, Украина должна четко обозначить рамки соглашения, определяющего справедливый и долгосрочный мир. Необходимо согласовать параметры миссии - ведь они могут различаться в зависимости от формата участия: наблюдение, обучение или военная поддержка. Окончательное решение должно быть одобрено правительством Латвии и Сеймом.
"Если такой приказ будет отдан, НВС будут готовы отправиться в Украину," - заверил Пуданс. Однако он подчеркнул, что важно заранее определить, каковы будут задачи миссии.
"Главный вопрос касается второго пункта, который обозначил министр: какова цель миссии и чем мы там будем заниматься? Очевидно, что мой военный совет - не принимать участие в миротворческой операции в качестве посредников между Россией и Украиной. Это неприемлемый сценарий для наших военных," - заявил глава НВС.
Пуданс также отметил, что при планировании любой миссии необходимо учитывать численность направляемых войск и их оснащение, а каждая ротация требует наличия трех военных подразделений.
На днях президент США Дональд Трамп вызвал шок как в Украине, так и среди европейских союзников, заявив, что у него состоялся "долгий и чрезвычайно продуктивный" телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
По словам Трампа, они договорились о немедленном начале переговоров о завершении развязанной Россией войны против Украины.
После переговоров между американскими и российскими представителями в Саудовской Аравии обе стороны объявили о создании высокопоставленных делегаций, которые продолжат обсуждение вариантов прекращения войны.
Великобритания, в отличие от Латвии, заняла более решительную позицию. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что он "готов и желает" направить британских военных в Украину, чтобы обеспечить ее безопасность и гарантировать выполнение возможного мирного соглашения.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в свою очередь выразил сомнения в том, стоит ли Риге отправлять военных в Украину без четкого мирного договора.
"Если латвийские военные будут направлены в Украину, должно быть ясно, каким образом это усилит безопасность Латвии," - отметил он.
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