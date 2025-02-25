Совет Безопасности ООН (СБ) в понедельник, 24 февраля, принял предложенную США резолюцию о прекращении войны в Украине, в которой не содержалась критика агрессии Москвы против Киева.
Резолюция "Путь к миру" (The Path to Peace) была принята 10 голосами "за", при этом ни одна страна-член СБ не проголосовала "против", а пять воздержались.
Среди стран, поддержавших резолюцию, были США, Россия и Китай.
Воздержались все пять европейских членов Совбеза - Франция и Великобритания, обладающие правом вето, а также Словения, Дания и Греция.
Резолюция "призывает к скорейшему прекращению конфликта", но не возлагает ответственность за его начало на Россию и не требует вывода российских войск с оккупированных территорий Украины.
Предложенные Россией и европейскими странами поправки к тексту резолюции не были приняты.
Это был первый случай, когда СБ ООН удалось принять резолюцию по войне в Украине.
За несколько часов до этого Генеральная Ассамблея ООН в понедельник, 24 февраля, приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины, несмотря на жесткое сопротивление со стороны Вашингтона, который настаивал на своем варианте текста, в котором Россия не обвинялась в войне, а границы Украины не упоминались.
За предложенный европейскими странами документ проголосовали 93 государства, 18 – "против", 65 воздержались. Вашингтон встал на сторону Москвы, а также ее союзников - Беларуси, Северной Кореи и Судана, проголосовав "против".
В тексте, который получил гораздо меньшую поддержку по сравнению с предыдущими резолюциями Генассамблеи ООН по войне, резко критиковалась Россия и подчеркивалась территориальная целостность Украины и нерушимость ее границ.
Вашингтон разработал свой проект резолюции Генассамблеи ООН, и российский посол при ООН Василий Небензя назвал американский документ "шагом в правильном направлении".
Однако Франция предложила поправки к тексту США, заявив в Генассамблее, что Париж вместе с европейскими странами "не сможет поддержать его в нынешнем виде". Эти страны настаивали на новом формулировании американского текста, подтверждающем, что "полномасштабное вторжение в Украину" было совершено Россией. Венгрия проголосовала против поправок.
Поправки также подтверждали приверженность уважению "территориальной целостности" Украины, которая была исключена из американского текста.
В предложенный США проект резолюции были внесены столь значительные изменения, что Вашингтон в итоге воздержался при голосовании по собственному документу.
Нерушимость территориальной целостности Украины была краеугольным камнем предыдущих резолюций Генассамблеи, и Соединенные Штаты при бывшем президенте Джо Байдене были одним из самых активных ее сторонников.
"Попытка добавить эту формулировку ослабляет то, чего мы пытаемся достичь с этой ориентированной на будущее резолюцией", - заявила перед голосованием посол США при ООН Дороти Ши.
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