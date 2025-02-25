Резолюция "Путь к миру" (The Path to Peace) была принята 10 голосами "за", при этом ни одна страна-член СБ не проголосовала "против", а пять воздержались.

Среди стран, поддержавших резолюцию, были США, Россия и Китай.

Воздержались все пять европейских членов Совбеза - Франция и Великобритания, обладающие правом вето, а также Словения, Дания и Греция.

Резолюция "призывает к скорейшему прекращению конфликта", но не возлагает ответственность за его начало на Россию и не требует вывода российских войск с оккупированных территорий Украины.

Предложенные Россией и европейскими странами поправки к тексту резолюции не были приняты.

Это был первый случай, когда СБ ООН удалось принять резолюцию по войне в Украине.

За несколько часов до этого Генеральная Ассамблея ООН в понедельник, 24 февраля, приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины, несмотря на жесткое сопротивление со стороны Вашингтона, который настаивал на своем варианте текста, в котором Россия не обвинялась в войне, а границы Украины не упоминались.