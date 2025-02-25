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Видео Столкновение автобуса и автомобиля под Бабите. Один погибший, шесть пострадавших

Обновлено 25 февраля 2025, 09:42
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Фото статьи
Фото: Ekrānuzņēmums no video

Утром во вторник, 25 февраля, в Бабитской волости произошла трагическая автокатастрофа, в результате которой несколько человек получили ранения и один человек погиб.

В Государственной пожарно-спасательной службе порталу Apollo.lv сообщили, что сегодня утром в В 6:45 в Бабитскую волость Марупского края поступил вызов о том, что произошло дорожно-транспортное происшествие между легковым автомобилем и автобусом.

Служба неотложной медицинской помощи констатировала смерть одного человека. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали еще шесть человек.

В настоящее время спасатели продолжают работу на месте происшествия. 

VSIA Latvijas Valsts ceļi в соцсети X сообщает, что на Лиепайском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, и, ссылаясь на Государственную пожарно-спасательную службу, отмечает, что движение полностью блокировано.

Объезд возможен через Елгаву по Елгавскому шоссе (A8), шоссе Елгава – Далбе (P100) и Рижской окружной дороге (A5).

В понедельник, 24 февраля, в Латвии было зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали семь человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Также вчера водителям было выписано 195 штрафов за превышение скорости. Всего вчера полиция выписала 439 протоколов за нарушения правил дорожного движения.

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