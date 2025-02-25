Видео Столкновение автобуса и автомобиля под Бабите. Один погибший, шесть пострадавших

В Государственной пожарно-спасательной службе порталу Apollo.lv сообщили, что сегодня утром в В 6:45 в Бабитскую волость Марупского края поступил вызов о том, что произошло дорожно-транспортное происшествие между легковым автомобилем и автобусом.

Служба неотложной медицинской помощи констатировала смерть одного человека. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали еще шесть человек.

В настоящее время спасатели продолжают работу на месте происшествия.

Uz Liepājas šosejas pie Klīvēm smaga avārija, kārtējo reizi iesaistīts pasažieru autobuss. Brauciet prātīgi! @breakinglv video no whatsapp grupas. pic.twitter.com/A5YUySzBt0 — Normunds Lamberts 🇱🇻🇺🇦 (@Norrmis) February 25, 2025

VSIA Latvijas Valsts ceļi в соцсети X сообщает, что на Лиепайском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, и, ссылаясь на Государственную пожарно-спасательную службу, отмечает, что движение полностью блокировано.

Объезд возможен через Елгаву по Елгавскому шоссе (A8), шоссе Елгава – Далбе (P100) и Рижской окружной дороге (A5).

‼️⛔️Noticis ceļu satiksmes negadījums uz Liepājas šosejas (A9, 8,6. km, pie Klīvēm), satiksme pilnībā bloķēta, informē @ugunsdzeseji. Apbraukšana iespējama caur Jelgavu pa Jelgavas šoseju (A8), un a/c Jelgava–Dalbe (P100) un Rīgas apvedceļu (A5). pic.twitter.com/6AXho0XPT5 — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) February 25, 2025

В понедельник, 24 февраля, в Латвии было зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали семь человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Также вчера водителям было выписано 195 штрафов за превышение скорости. Всего вчера полиция выписала 439 протоколов за нарушения правил дорожного движения.

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