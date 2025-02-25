Утром во вторник, 25 февраля, в Бабитской волости произошла трагическая автокатастрофа, в результате которой несколько человек получили ранения и один человек погиб.
Видео ⟩ Столкновение автобуса и автомобиля под Бабите. Один погибший, шесть пострадавших
В Государственной пожарно-спасательной службе порталу Apollo.lv сообщили, что сегодня утром в В 6:45 в Бабитскую волость Марупского края поступил вызов о том, что произошло дорожно-транспортное происшествие между легковым автомобилем и автобусом.
Служба неотложной медицинской помощи констатировала смерть одного человека. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали еще шесть человек.
В настоящее время спасатели продолжают работу на месте происшествия.
🇱🇻 Pasažieru autobusa un vieglā auto avārija uz Liepājas šosejas 9. km pie Klīvēm (Babītes pagasts).#Klīves #Babīte #Mārupe #Latvija pic.twitter.com/qQEPXjc6AS— BreakingLV (@breakinglv) February 25, 2025
Uz Liepājas šosejas pie Klīvēm smaga avārija, kārtējo reizi iesaistīts pasažieru autobuss. Brauciet prātīgi! @breakinglv video no whatsapp grupas. pic.twitter.com/A5YUySzBt0— Normunds Lamberts 🇱🇻🇺🇦 (@Norrmis) February 25, 2025
VSIA Latvijas Valsts ceļi в соцсети X сообщает, что на Лиепайском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, и, ссылаясь на Государственную пожарно-спасательную службу, отмечает, что движение полностью блокировано.
Объезд возможен через Елгаву по Елгавскому шоссе (A8), шоссе Елгава – Далбе (P100) и Рижской окружной дороге (A5).
‼️⛔️Noticis ceļu satiksmes negadījums uz Liepājas šosejas (A9, 8,6. km, pie Klīvēm), satiksme pilnībā bloķēta, informē @ugunsdzeseji. Apbraukšana iespējama caur Jelgavu pa Jelgavas šoseju (A8), un a/c Jelgava–Dalbe (P100) un Rīgas apvedceļu (A5). pic.twitter.com/6AXho0XPT5— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) February 25, 2025
В понедельник, 24 февраля, в Латвии было зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали семь человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Также вчера водителям было выписано 195 штрафов за превышение скорости. Всего вчера полиция выписала 439 протоколов за нарушения правил дорожного движения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!