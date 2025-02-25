В Приекуле на улице нашли двухлетнюю девочку, одетую только в подгузник и носочки

В пятницу, 21 февраля, около 11:30 сотрудники полиции получили вызов в медицинское учреждение, куда из Приекуле была доставлена девочка, найденная на улице.

Прибыв в медучреждение, полицейские встретили мужчину, который заметил ребенка и сразу же принял меры. Он ехал на своем автомобиле и увидел возле торговой точки в Прекуле плачущую двухлетнюю девочку, которая бегала босиком в носках и подгузнике.

Мужчина завернул ребенка в свою куртку и отправился искать помощь.

В медицинское учреждение прибыла и мать девочки, которая объяснила, что вся семья легла поспать, а в это время, вероятно, ее дочь проснулась, открыла входную дверь (которая не была заперта) и вышла на улицу.

О том, что ребенка нет дома, женщина узнала только от социального работника и полиции.

Против матери ребенка возбужден административный процесс за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, проводится выяснение всех обстоятельств происшествия. Полиция также уведомила социальную службу и Сиротский суд.

Полиция выражает благодарность неравнодушному жителю, который оперативно среагировал в этой ситуации. Также правоохранители призывают жителей не оставаться равнодушными и сообщать о подобных случаях, позвонив по номеру 112.

Полиция напоминает, что одна из важнейших обязанностей родителей - заботиться о жизни и безопасности своих детей!

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