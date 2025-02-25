В Риге вскоре начнутся работы по продлению трамвайной линии

В ближайшее время на улице Латгалес начнется вскрытие асфальтового покрытия, демонтаж старых конструкций и коммуникаций, а также установка фундаментов для контактных опор. Одновременно запланированы реконструкция пешеходного тротуара и строительство новой велодорожки.

На начальном этапе строительства начнутся масштабные земляные работы. Продолжится реконструкция уже начатых подземных коммуникаций.

В районе строительства транспортно-пересадочного узла проводится вырубка деревьев, а в марте начнется перестройка теплосети. Также начнется строительство других инженерных систем и подземных коммуникаций - газопровода, водопровода, ливневой канализации.

Общая длина продления трамвайного маршрута составит 2,2 километра. В рамках строительства на земельном участке в районе пересечения улиц Латгалес и Вишкю будет построен транспортно-пересадочный узел.

Для его работы предусмотрено возведение нового диспетчерского здания, а также обустройство подъездных путей для общественного транспорта с улиц Латгалес и Вишкю.

Также запланированы работы по благоустройству территории: установка навесов, дорожных указателей и табло, озеленение и уличное освещение. По улице Вишкю до транспортно-пересадочного узла на 300 метров будет продлен маршрут 15-го троллейбуса.

Проект планируется реализовать к маю 2026 года. Для его выполнения был заключен договор с компанией SIA Binders на сумму 28 349 687 евро (без учета PVN).

Кроме того, будут продлены контактные сети троллейбусов от конечной остановки на улице Вишкю. Региональные компании общественного транспорта также смогут высаживать пассажиров в этом месте, не заезжая в центр Риги. Велодорожка будет продлена до транспортного узла и соединена с существующей велодорожкой на набережной в Кенгарагсе.

Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет городскими парковками. Единственным владельцем компании является Рижская дума.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!