Франция может разместить в Германии самолеты с ядерным оружием, утверждают СМИ

Решение Франции может побудить Великобританию, другую ядерную державу Европы, также предоставить гарантии ядерной безопасности Германии.

Фридрих Мерц, лидер христианских демократов Германии и наиболее вероятный следующий канцлер, ранее призывал Британию и Францию развернуть свой "ядерный зонтик" также над Германией, поскольку Европа стремится к большей оборонной независимости от США.

"Развертывание нескольких французских истребителей с ядерным оружием - простой шаг, который послужит сильным сигналом", - сказал один из источников Daily Telegraph.

Официально Париж пока никак не прокомментировал публикацию.

Со времен Второй мировой войны США гарантируют безопасность своих союзников в Западной Европе, не в последнюю очередь благодаря размещенному на континенте ядерному оружию.

После ликвидации ракет средней и меньшей дальности, размещенных в Европе по договору с СССР, в Германии по-прежнему базируется около 100 ядерных боеголовок.

Газета отмечает, что французские ядерные силы действуют независимо от НАТО, в то время как ядерные силы Великобритании прочно вошли в состав Альянса.

По оценкам, Франция располагает более чем 300 ядерными боеголовками, большинство из которых находятся на подводных лодках.

Великобритания имеет чуть более 200 боеголовок. Ее ядерные силы сгруппированы на четырех атомных подводных лодках с ракетами Trident.

Многие европейские лидеры, включая Мерца, в связи со сближением Вашингтона и Москвы и критикой ЕС со стороны администрации Трампа опасаются, что США могут ограничить оборонное сотрудничество с Европой, вплоть до вывода американских войск с континента или выхода из НАТО.

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