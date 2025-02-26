Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о планах запустить продажу нового типа вида на жительство - "золотых карт", каждая из которых будет стоить 5 миллионов долларов. По его словам, на такие карты смогут претендовать и российские олигархи.
Трамп предлагает ВНЖ и путь к гражданству США за 5 миллионов долларов
Трамп заявил, что "золотая карта", представляющая собой элитную и значительно более дорогую версию традиционной "зеленой карты", поможет привлечь в США инвесторов и создателей рабочих мест. Кроме того, он считает, что вырученные от продаж средства можно использовать для сокращения дефицита госбюджета.
"Мы будем продавать золотую карту. У нас есть зеленая карта, а это будет золотая. Ее стоимость составит примерно 5 миллионов долларов", - заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Будучи сторонником жесткой миграционной политики и массовой депортации нелегалов, Трамп подчеркнул, что новая карта обеспечит ее владельцам путь к получению гражданства США.
"Многие захотят жить в этой стране, они смогут работать, создавать рабочие места и открывать компании. Это будут люди с деньгами", - сказал он.
По словам президента, продажа "золотых карт" начнется уже через две недели.
"Мы сможем продать, возможно, миллион таких карт. С юридической точки зрения мы уже все проработали", - добавил он.
При этом Трамп заверил, что все претенденты на новую иммиграционную программу пройдут тщательную проверку.
Отвечая на вопрос, смогут ли богатые россияне воспользоваться этой программой, Трамп заявил, что это вполне возможно.
"Возможно. Я знаю некоторых русских олигархов - довольно молодых парней. Это возможно", - сказал президент.
При этом он добавил, что "сейчас они уже не такие богатые, как раньше", но 5 миллионов долларов у них, по его мнению, найтись может.
После вторжения России в Украину многие российские олигархи попали под санкции западных стран, что резко ограничило их доступ к международным финансовым системам и возможностям для инвестиций.
В последнее время Трамп шокировал европейских партнеров, неожиданно начав переговоры с Россией о возможном прекращении войны в Украине.
Журналисты спросили его, рассматривается ли возможность снятия санкций с России.
"Когда-нибудь - возможно. Но пока этот вопрос не обсуждается", - ответил президент.
Министр торговли США Говард Лютник, стоявший рядом с президентом в Овальном кабинете, заявил, что средства от продажи "золотых карт" можно использовать для сокращения бюджетного дефицита.
Сам Трамп, известный тем, что называл своим именем отели и казино, допустил, что новые карты могут получить его фамилию.
"Кто-то спросил меня: 'Можно ли назвать их Золотыми картами Трампа?' Я ответил: 'Если это поможет - используйте мое имя'", - рассказал президент.
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