Трамп предлагает ВНЖ и путь к гражданству США за 5 миллионов долларов

Отвечая на вопрос, смогут ли богатые россияне воспользоваться этой программой, Трамп заявил, что это вполне возможно.

"Возможно. Я знаю некоторых русских олигархов - довольно молодых парней. Это возможно", - сказал президент.

При этом он добавил, что "сейчас они уже не такие богатые, как раньше", но 5 миллионов долларов у них, по его мнению, найтись может.

После вторжения России в Украину многие российские олигархи попали под санкции западных стран, что резко ограничило их доступ к международным финансовым системам и возможностям для инвестиций.

В последнее время Трамп шокировал европейских партнеров, неожиданно начав переговоры с Россией о возможном прекращении войны в Украине.

Журналисты спросили его, рассматривается ли возможность снятия санкций с России.

"Когда-нибудь - возможно. Но пока этот вопрос не обсуждается", - ответил президент.

Министр торговли США Говард Лютник, стоявший рядом с президентом в Овальном кабинете, заявил, что средства от продажи "золотых карт" можно использовать для сокращения бюджетного дефицита.

Сам Трамп, известный тем, что называл своим именем отели и казино, допустил, что новые карты могут получить его фамилию.

"Кто-то спросил меня: 'Можно ли назвать их Золотыми картами Трампа?' Я ответил: 'Если это поможет - используйте мое имя'", - рассказал президент.

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