По данным Министерства внутренних дел, комендантский час действует с 22:00 до 6:00 в большинстве регионов страны - от Аррики и Паранакоты на севере до Лос-Лагоса на юге.

Министерство обороны, в свою очередь, заявило, что для обеспечения порядка на улицы выведены 3000 военнослужащих.

Массовое отключение электроэнергии произошло во вторник в 15:16.

По информации газеты La Tercera, к вечеру около 98% домохозяйств оставались без электричества.

Председатель Национального координационного центра энергетики Чили Хуан Карлос Ольмедо сообщил, что к 22:00 того же дня энергоснабжение было восстановлено на 25%, а к утру, по его прогнозу, должно вернуться в полном объеме.

По данным регулирующего органа электросетей, причиной отключения стало неожиданное отключение линии электропередачи высокого напряжения в регионе Норте-Чико.

Это привело к цепной реакции и выводу из строя других линий, вызвав общенациональный блэкаут. Точные причины инцидента еще устанавливаются.

Министр внутренних дел Каролина Тоа исключила версию умышленной диверсии.

"Нет оснований полагать, что это был теракт", - заявила она журналистам, подчеркнув, что наиболее вероятной причиной аварии является "технический сбой в системе".

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