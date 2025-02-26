Тюремная служба оспорила решение по делу о невылеченной грыже Лембергса

Управление местами заключения Латвии (IeVP) подало апелляцию на решение Административного окружного суда, который частично удовлетворил иск бывшего мэра Вентспилса и депутата городской думы Айвара Лембергса ("Латвии и Вентспилсу"), обвиняемого в коррупции. Лембергс требовал признать незаконными действия администрации Центральной тюрьмы Риги, которая, по его словам, длительное время не обеспечивала ему лечение грыжи. Суд постановил, что IeVP должна выплатить ему компенсацию за моральный ущерб в размере 500 евро.
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По информации суда, дело находится в Верховном суде Латвии, но вопрос о начале кассационного производства пока не решен.
Ранее Лембергс провел в тюрьме более года после того, как суд первой инстанции признал его виновным по ряду эпизодов коррупционных преступлений. Однако это решение было обжаловано в Рижском окружном суде, который также признал его виновным, но сократил срок заключения на один год.
Тем не менее, этот приговор еще не вступил в силу, так как был обжалован в Верховном суде.
В результате апелляционного разбирательства Лембергсу было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как суд первой инстанции, так и апелляционная инстанция постановили зачесть в срок отбытого наказания период содержания под стражей и домашнего ареста.
В приговор были включены следующие периоды заключения:
- с 14 марта 2007 года по 10 июля 2007 года (в СИЗО);
- с 22 февраля 2021 года по 25 февраля 2022 года (в СИЗО);
- с 10 июля 2007 года по 22 февраля 2008 года (под домашним арестом).
В общей сложности Лембергс провел в заключении и под домашним арестом около 700 дней.
Процесс против него начался еще в 2009 году, когда Рижский окружной суд впервые приступил к рассмотрению дела.
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