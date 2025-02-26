Тюремная служба оспорила решение по делу о невылеченной грыже Лембергса

По информации суда, дело находится в Верховном суде Латвии, но вопрос о начале кассационного производства пока не решен.

Ранее Лембергс провел в тюрьме более года после того, как суд первой инстанции признал его виновным по ряду эпизодов коррупционных преступлений. Однако это решение было обжаловано в Рижском окружном суде, который также признал его виновным, но сократил срок заключения на один год.

Тем не менее, этот приговор еще не вступил в силу, так как был обжалован в Верховном суде.

В результате апелляционного разбирательства Лембергсу было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как суд первой инстанции, так и апелляционная инстанция постановили зачесть в срок отбытого наказания период содержания под стражей и домашнего ареста.

В приговор были включены следующие периоды заключения:

с 14 марта 2007 года по 10 июля 2007 года (в СИЗО);

с 22 февраля 2021 года по 25 февраля 2022 года (в СИЗО);

с 10 июля 2007 года по 22 февраля 2008 года (под домашним арестом).

В общей сложности Лембергс провел в заключении и под домашним арестом около 700 дней.

Процесс против него начался еще в 2009 году, когда Рижский окружной суд впервые приступил к рассмотрению дела.

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