Лиене Грейфане вышла замуж в Америке

После того как Грейфане переехала обратно в Латвию из России и рассталась с мужем Игорем, она отправилась встречать Новый год в США, где ее ждал возлюбленный, о котором ранее не было известно общественности.

Это третий брак артистки. В 2004 году она вышла замуж за Артиса Бронуша. После их развода в 2010 году Лиене долгое время была свободной женщиной, пока в 2014 году не обменялась кольцами с Игорем Грейфансом. В этих двух браках у нее родились трое сыновей, младшему из которых один год.