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Лиене Грейфане вышла замуж в Америке

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Лиене Грейфане со своим избранником
Лиене Грейфане со своим избранником Фото: Michael Pence/facebook

Певица и режиссер Лиене Грейфане сообщила в своем профиле в Facebook, что уже больше месяца как вернулась в статус замужней женщины.

После того как Грейфане переехала обратно в Латвию из России и рассталась с мужем Игорем, она отправилась встречать Новый год в США, где ее ждал возлюбленный, о котором ранее не было известно общественности.

Теперь Грейфане проинформировала, что ее бойфренд - американский адвокат Майкл Пенс. Согласно сообщению Лиене в Facebook, пара поженилась 18 января.

Это третий брак артистки. В 2004 году она вышла замуж за Артиса Бронуша. После их развода в 2010 году Лиене долгое время была свободной женщиной, пока в 2014 году не обменялась кольцами с Игорем Грейфансом. В этих двух браках у нее родились трое сыновей, младшему из которых один год.

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