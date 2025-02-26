Посты режиссера "Потока" в Instagram привлекли внимание Vogue

Журналист Vogue Лиза Вонг Макабаско (Lisa Wong Makabasco) пишет, что сезон наград может быть удручающим для любителей кино и кинокритиков, которые часто чувствуют боль от того, что действительно достойный контент игнорируется, а волшебство и креативность кинопроизводства затмеваются популярностью, стратегией, продвижением и - в этом году особенно - спорами.

"В этом году я обрела покой в единственном оазисе, который сочетает истинную радость с настоящим праздником ремесла и искусства - в Instagram-аккаунте латвийского режиссера Гинта Зилбалодиса", - отмечает журналистка.

Вонг Макабаско напоминает, что "Поток" - первый латвийский фильм, который был номинирован на "Оскар", причем сразу в двух номинациях. Анимационный фильм Зилбалодиса будет бороться в категориях "Лучший анимационный фильм" и "Лучший зарубежный фильм". Она также обращает внимание на награды, которые фильм уже завоевал, в том числе "Золотой глобус".

Вонг Макабаско одобрительно отмечает, что Зилбалодис в своем аккаунте делится отрывками из "Потока", а также моментами, сопровождавшими фильм. Один из них - видео, на котором тысячи людей стоят в очереди, чтобы увидеть статуэтку "Золотой глобус" в Латвийском национальном художественном музее.

"Зилбалодис, как и подобает почитателю "мирной и спокойной" капибары, очень сдержан и скромен, когда выступает; на видео о том, как он смотрит объявление номинаций на "Оскар", он ест яблоко и обнимает свою собаку. И какой еще режиссер может похвастаться фотосессией "уровня божества" от New York Times в кошачьем кафе?" - пишет журналистка.

Она добавила, что теперь ей есть чего ждать - здоровой порции позитива от Зилбалодиса, - и пообещала, что будет поддерживать его на церемонии вручения "Оскара" 2 марта.

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