В ночь на 3 марта мы узнаем, станет ли "Поток" первым латвийским фильмом, получившим высшую награду в области киноискусства - "Оскар". В интервью журналу Ieva продюсер фильма Матисс Кажа рассказал о своих чувствах в преддверии церемонии.
"Подняться на такой уровень - очень достойно": продюсер "Потока" - о предстоящей церемонии "Оскар-2025"
На просьбу представить два сценария своей дальнейшей жизни - если "Поток" выиграет или проиграет "Оскар" - Кажа отвечает: "На фундаментальном уровне ничего не изменится, потому что сейчас мы продолжаем работать над следующим проектом. Может быть, что-то изменится в тот вечер... Может быть, мы окажемся на какой-нибудь вечеринке. Да, с "Оскаром" в руках шансов больше". (Смеется.)
Он продолжает: "Я думаю, что у режиссера в случае победы будет еще больше предложений от голливудских студий. Для фильма дойти до "Оскара" - это достижение, которым действительно нужно гордиться, но это не значит, что это конец.
Это одна из остановок, и как бы ни был нам дорог наш котик, мы не можем все время думать только о нем".
Продюсер подчеркивает: чтобы воплотить в жизнь и другие, не менее мощные проекты, им тоже нужно уделять много внимания, но в то же время нельзя ожидать, что каждый проект будет иметь такой огромный успех.
На вопрос, не будет ли ощущения, что чего-то не хватает на призовой полке, если фильм не получит "Оскар", Кажа отвечает: "Но мы можем посмотреть на этот возможный сценарий по-другому: будет к чему стремиться! Если в этот раз не получится, сможем радоваться, что зашли так далеко.
Подняться на такой уровень - очень достойно, и то, что анимационный фильм из Латвии вошел в пятерку лучших международных фильмов - тоже невероятный результат. Если же мы выиграем "Оскар", то сможем повторить это как-нибудь еще раз".
Фото: Фильм "Поток" получает "Золотой глобус"
Как уже сообщалось, "Поток" завоевал не менее 50 международных наград, включая премию "Золотой глобус" за лучший анимационный фильм.
В фильме рассказана история Кота-индивидуалиста, который вынужден покинуть свой дом во время наводнения и укрыться в маленькой лодке вместе с другими животными, а значит - научиться выстраивать отношения с соседями: Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.
В творческую команду мультфильма "Поток" вошли режиссер, продюсер, сценарист и художник Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Кажа, продюсеры Рон Дианс и Григорий Залкман, звукорежиссер Гурвал Койк-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелисье, авторы музыки Зилбалодис и Рихард Залюпе, создатели визуальных эффектов Константин Вишневскис и Мартиньш Упитис.
Полное интервью читайте в номере журнала Ieva от 26 февраля.
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