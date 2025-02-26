"Подняться на такой уровень - очень достойно": продюсер "Потока" - о предстоящей церемонии "Оскар-2025"

На просьбу представить два сценария своей дальнейшей жизни - если "Поток" выиграет или проиграет "Оскар" - Кажа отвечает: "На фундаментальном уровне ничего не изменится, потому что сейчас мы продолжаем работать над следующим проектом. Может быть, что-то изменится в тот вечер... Может быть, мы окажемся на какой-нибудь вечеринке. Да, с "Оскаром" в руках шансов больше". (Смеется.)

Он продолжает: "Я думаю, что у режиссера в случае победы будет еще больше предложений от голливудских студий. Для фильма дойти до "Оскара" - это достижение, которым действительно нужно гордиться, но это не значит, что это конец.

Это одна из остановок, и как бы ни был нам дорог наш котик, мы не можем все время думать только о нем".

Продюсер подчеркивает: чтобы воплотить в жизнь и другие, не менее мощные проекты, им тоже нужно уделять много внимания, но в то же время нельзя ожидать, что каждый проект будет иметь такой огромный успех.