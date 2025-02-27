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Видео Электросамокат стал причиной пожара в Риге: семья попала в больницу

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Сгоревший самокат
Сгоревший самокат Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Стоявший на зарядке электросамокат стал причиной пожара в квартире на улице Латгалес в Риге, сообщает передача Degpunktā на телеканале TV3.

Транспортное средство загорелось ночью, около 2:00.

Семья вовремя проснулась и заметила опасность, но всем троим, включая ребенка, пришлось отправиться в больницу. Детектор дыма, который смог бы разбудить их раньше, в квартире не установлен. 

Они самостоятельно выбрались из дома, однако отравились химическими продуктами горения.

Одна из главных рекомендаций, чтобы не попасть в беду, - не заряжать свои устройства ночью, напоминают спасатели.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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