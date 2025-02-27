Стоявший на зарядке электросамокат стал причиной пожара в квартире на улице Латгалес в Риге, сообщает передача Degpunktā на телеканале TV3.
Видео ⟩ Электросамокат стал причиной пожара в Риге: семья попала в больницу
Транспортное средство загорелось ночью, около 2:00.
Семья вовремя проснулась и заметила опасность, но всем троим, включая ребенка, пришлось отправиться в больницу. Детектор дыма, который смог бы разбудить их раньше, в квартире не установлен.
Они самостоятельно выбрались из дома, однако отравились химическими продуктами горения.
Одна из главных рекомендаций, чтобы не попасть в беду, - не заряжать свои устройства ночью, напоминают спасатели.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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