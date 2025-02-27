Земгальский районный суд приговорил 54-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора за изнасилование 12-летней приемной дочери, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
За изнасилование приемной дочери житель Латвии приговорен к 18 годам тюрьмы
Осенью 2018 года обвиняемый находился дома один с малолетней девочкой и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, дважды совершил в отношении нее действия сексуального характера.
Прокурор выразила удовлетворение приговором суда и не планирует требовать подготовки его полного текста.
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