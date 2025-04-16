"Социальное обеспечение - это больше, чем госпрограмма. Это священное обещание, которое мы дали как нация", - заявил экс-президент. Он выступил против сокращения госрасходов, которое проводит администрация Трампа, заявив, что это ударит по малоимущим гражданам. "А как насчет 94-летней старой матери, которая живет совсем одна, в семье которой нет миллиардера?" - сказал Джо Байден.

Белый дом отверг критику Байдена

По данным агентства Reuters, SSA ежегодно выплачивает 1,4 трлн долларов пособий для 73 млн пожилых людей и лиц с инвалидностью в США. В Белом доме в тот же день заявили, что "президент Трамп абсолютно уверен в защите пособий социального обеспечения для законопослушных американских налогоплательщиков и пожилых людей, кто вносил средства в эту программу". "Он всегда будет защищать эту программу", - пообещали там.

Сам Трамп опубликовал в соцсети TruthSocial один из неудачных пассажей из речи Байдена, где тот запнулся, без какого-либо комментария.

Речь Байдена вызвала критику и у некоторых демократов. Консультант Демократической партии по стратегии Карен Финни заявила, что неуверенное выступление Байдена может отвлечь внимание от аргументированной критики политики Трампа.