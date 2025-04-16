Неправда.

В 1949 году председатель Мао, выступая с трибуны Тяньаньмэня, объявил "день освобождения" в Китае. С этого момента Компартия разделяла ХХ век на две эры: "до освобождения" и "после освобождения" под властью Мао Цзэдуна, который погрузил Китай в тридцатилетие политического и экономического хаоса. "День освобождения", объявленный Трампом, грозит таким же хаосом и потрясениями, но уже в глобальных масштабах.

В частности, для европейцев ситуация напоминает внезапное угасание солнца: геополитическая система утратила сплоченность и предсказуемость. Европейцы полагались на американцев, но теперь предоставлены сами себе и им приходится противостоять лидеру США, который не знает себе равных в низости и невежестве.

Поскольку старый геополитический порядок отменен, Китай и Россия готовы заполнить вакуум, создав собственный вариант этого порядка. Хочет ли Европа, чтобы мир превратился в приют авторитарных режимов?