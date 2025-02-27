Депутаты в четверг, 27 февраля, утвердили в окончательном чтении поправки к Регламенту Сейма, которые обязывают правительство раз в два года подавать парламенту отчет о проделанной и планируемой работе по сохранению, защите, развитию и усилению влияния государственного языка.
Правительство будет отчитываться перед Сеймом о реализации политики госязыка
Поправки подала фракция "Нового Единства".
В аннотации к законопроекту отмечается, что госязык является одним из важнейших ресурсов для развития общества и государства, основой идентичности нации и национальной культуры, объединяющей ценностью для всех жителей Латвии.
Планируется, что отчеты правительства о реализации политики в области госязыка будут рассматриваться на ближайшем ко Дню государственного языка заседании Сейма. День государственного языка отмечается 15 октября.
Поправки также устанавливают, что депутаты Сейма в общении с общественностью не должны допускать поведения, которое могло бы поставить под сомнение важность латышского языка.
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