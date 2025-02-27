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Правительство будет отчитываться перед Сеймом о реализации политики госязыка

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Презентация книги "Латышский язык"
Презентация книги "Латышский язык" Фото: Evija Trifanova/LETA

Депутаты в четверг, 27 февраля, утвердили в окончательном чтении поправки к Регламенту Сейма, которые обязывают правительство раз в два года подавать парламенту отчет о проделанной и планируемой работе по сохранению, защите, развитию и усилению влияния государственного языка.

Поправки подала фракция "Нового Единства".

В аннотации к законопроекту отмечается, что госязык является одним из важнейших ресурсов для развития общества и государства, основой идентичности нации и национальной культуры, объединяющей ценностью для всех жителей Латвии.

Планируется, что отчеты правительства о реализации политики в области госязыка будут рассматриваться на ближайшем ко Дню государственного языка заседании Сейма. День государственного языка отмечается 15 октября.

Поправки также устанавливают, что депутаты Сейма в общении с общественностью не должны допускать поведения, которое могло бы поставить под сомнение важность латышского языка.

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