Правительство будет отчитываться перед Сеймом о реализации политики госязыка

Поправки подала фракция "Нового Единства".

В аннотации к законопроекту отмечается, что госязык является одним из важнейших ресурсов для развития общества и государства, основой идентичности нации и национальной культуры, объединяющей ценностью для всех жителей Латвии.

Планируется, что отчеты правительства о реализации политики в области госязыка будут рассматриваться на ближайшем ко Дню государственного языка заседании Сейма. День государственного языка отмечается 15 октября.

Поправки также устанавливают, что депутаты Сейма в общении с общественностью не должны допускать поведения, которое могло бы поставить под сомнение важность латышского языка.

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