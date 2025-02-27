Фото Выпущены почтовая марка и конверт, посвященные "Потоку"

Дизайнерами почтовой марки и конверта являются режиссер "Потока" Гинт Зилбалодис и 3D-аниматор Петерис Тенисон.

Представители почты объясняют, что цель нового концепта клиентского центра - улучшить контакт с клиентами, учитывая изменяющиеся привычки в отправке почты. Latvijas pasts постепенно создает клиентские центры, которые имеют более современный дизайн и удобный доступ.

Мультфильм "Поток" - совместное производство трех стран: латвийской студии Dream Well Studio, французской Sacrebleu Productions и бельгийской Take Five. Анимация завоевала более 50 международных наград, в том числе "Золотой глобус" как лучший анимационный фильм. Она номинирована на премию "Оскар" в категориях "Лучший анимационный полнометражный фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке".

В фильме рассказана история Кота-индивидуалиста, который вынужден покинуть свой дом во время наводнения и укрыться в маленькой лодке вместе с другими животными, а значит - научиться выстраивать отношения с соседями: Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

В творческую команду мультфильма "Поток" вошли режиссер, продюсер, сценарист и художник Гинтс Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матисс Кажа, продюсеры Рон Дианс и Григорий Залкман, звукорежиссер Гурвал Койк-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелисье, авторы музыки Зилбалодис и Рихард Залюпе, создатели визуальных эффектов Константин Вишневскис и Мартиньш Упитис.

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