Фото Выпущены почтовая марка и конверт, посвященные "Потоку"

Мультфильм "Поток" - совместное производство трех стран: латвийской студии Dream Well Studio, французской Sacrebleu Productions и бельгийской Take Five. Анимация завоевала более 50 международных наград, в том числе "Золотой глобус" как лучший анимационный фильм. Она номинирована на премию "Оскар" в категориях "Лучший анимационный полнометражный фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке".