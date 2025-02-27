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Пьяная мать "присматривала" за детьми в прямом эфире TikTok: на место выехала полиция

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Фото статьи
Фото: HTWE/Shutterstock

В ночью с 26 на 27 февраля в Государственную полицию поступил звонок от обеспокоенного жителя, который заметил женщину на прямом эфире в TikTok. Она была в очевидном алкогольном опьянении, а на фоне находились ее несовершеннолетние дети, сообщает специалист по коммуникациям Государственной полиции Мадара Шершнева.

Видно, как дети просят маму помочь им пойти в туалет, но создается впечатление, что женщина не может позаботиться о своих детях.

Полицейские прибыли по месту жительства женщины и установили, что она находится в сильном алкогольном опьянении - в ее крови обнаружено 2,50 промилле. Дети были переданы отцу, а против женщины возбуждено дело об административном правонарушении.

Сообщается, что женщина открыла дверь в явном алкогольном опьянении - она шаталась, от нее исходил характерный запах алкоголя. Полицейские осмотрели квартиру, дети еще не спали и смотрели телевизор. Выяснилось, что дети накормлены, ходят в детский сад, и с ними все в порядке.

Согласно Закону о защите прав детей, за надзор за детьми в состоянии алкогольного опьянения применяется предупреждение или штраф до 210 евро. 

Государственная полиция выражает благодарность внимательному пользователю социальных сетей, который не остался равнодушным и сообщил об увиденном в оперативные службы. Также полиция продолжает призывать жителей не быть равнодушными и сообщать о таких и подобных случаях, звоня по номеру 112.

Полиция подчеркивает, что одна из самых ответственных и важных обязанностей родителей - заботиться о жизни и безопасности детей!

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