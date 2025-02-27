Пьяная мать "присматривала" за детьми в прямом эфире TikTok: на место выехала полиция

Видно, как дети просят маму помочь им пойти в туалет, но создается впечатление, что женщина не может позаботиться о своих детях.

Полицейские прибыли по месту жительства женщины и установили, что она находится в сильном алкогольном опьянении - в ее крови обнаружено 2,50 промилле. Дети были переданы отцу, а против женщины возбуждено дело об административном правонарушении.

Сообщается, что женщина открыла дверь в явном алкогольном опьянении - она шаталась, от нее исходил характерный запах алкоголя. Полицейские осмотрели квартиру, дети еще не спали и смотрели телевизор. Выяснилось, что дети накормлены, ходят в детский сад, и с ними все в порядке.

Согласно Закону о защите прав детей, за надзор за детьми в состоянии алкогольного опьянения применяется предупреждение или штраф до 210 евро.

Государственная полиция выражает благодарность внимательному пользователю социальных сетей, который не остался равнодушным и сообщил об увиденном в оперативные службы. Также полиция продолжает призывать жителей не быть равнодушными и сообщать о таких и подобных случаях, звоня по номеру 112.

Полиция подчеркивает, что одна из самых ответственных и важных обязанностей родителей - заботиться о жизни и безопасности детей!

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