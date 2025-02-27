В Риге модернизируют работу дворников: что изменится?

По ее словам, такие изменения обеспечивают лучшие условия труда для работников и повышают качество услуг для жителей.

На данный момент работы в таком формате ведутся в 400 домах Риги, и первые результаты оцениваются положительно. Это подтверждают как внутренний контроль качества компании, так и отзывы жителей.

В новых уборочных бригадах работают сотрудники Rīgas namu pārvaldnieks, которые ранее трудились в качестве дворников и уборщиков.

Традиционно работа дворника является физически тяжелой, но в команде сотрудники выполняют ее совместно, используя современную технику, что снижает нагрузку, отмечает Кабанова.

Во дворах бригады используют воздуходувки и мини-трактора, которыми зимой чистят тротуары от снега и посыпают их противогололедными материалами, а летом косят траву и подметают дорожки.

Для уборки внутри помещений у бригад есть специальные швабры для мытья полов, пылесосы и оборудование для очистки труднодоступных окон.

Компания подчеркивает, что работа в составе бригад позволяет организовать процесс эффективнее. Использование техники ускоряет уборку, что особенно важно в снежные зимние дни.

При этом Rīgas namu pārvaldnieks заверяет, что данные изменения не приведут к увеличению стоимости уборки для жителей.

Rīgas namu pārvaldnieks - предприятие, на 100% принадлежащее Рижской думе. В его управлении находится более 3800 жилых домов и зданий общей площадью свыше 7,5 млн квадратных метров. В 2023 году компания работал с оборотом в 74,22 млн евро и получила 5,05 млн евро прибыли.

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