SIA Rīgas namu pārvaldnieks постепенно заменяет дворников командами уборщиков, оснащенными современной техникой, - сообщила представитель компании Инита Кабанова.
В Риге модернизируют работу дворников: что изменится?
По ее словам, такие изменения обеспечивают лучшие условия труда для работников и повышают качество услуг для жителей.
На данный момент работы в таком формате ведутся в 400 домах Риги, и первые результаты оцениваются положительно. Это подтверждают как внутренний контроль качества компании, так и отзывы жителей.
В новых уборочных бригадах работают сотрудники Rīgas namu pārvaldnieks, которые ранее трудились в качестве дворников и уборщиков.
Традиционно работа дворника является физически тяжелой, но в команде сотрудники выполняют ее совместно, используя современную технику, что снижает нагрузку, отмечает Кабанова.
Во дворах бригады используют воздуходувки и мини-трактора, которыми зимой чистят тротуары от снега и посыпают их противогололедными материалами, а летом косят траву и подметают дорожки.
Для уборки внутри помещений у бригад есть специальные швабры для мытья полов, пылесосы и оборудование для очистки труднодоступных окон.
Компания подчеркивает, что работа в составе бригад позволяет организовать процесс эффективнее. Использование техники ускоряет уборку, что особенно важно в снежные зимние дни.
При этом Rīgas namu pārvaldnieks заверяет, что данные изменения не приведут к увеличению стоимости уборки для жителей.
Rīgas namu pārvaldnieks - предприятие, на 100% принадлежащее Рижской думе. В его управлении находится более 3800 жилых домов и зданий общей площадью свыше 7,5 млн квадратных метров. В 2023 году компания работал с оборотом в 74,22 млн евро и получила 5,05 млн евро прибыли.
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